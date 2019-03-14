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شكرا لقرائتكم برشلونة يكتسح ليون بخماسية ويتأهل للدور ربع النهائي من دوري الأبطال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تأهل برشلونة الإسبانى لدور الثمانية من دورى أبطال أوروبا، بعد الفوز العريض على ليون الفرنسى بخمسة أهداف مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "كامب نو" فى اياب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا.
وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل السلبى بدون أهداف، ليتأهل البارسا بمجموع المبارتين 5-1.
انتهى الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدفين، حيث سجل هدفى البارسا، ليونيل ميسي من ركلة جزاء بالدقيقة 18، والبرازيلى فيليب كوتينيو فى الدقيقة 31 إثر تمريرة رائعة من لويس سواريز، أوضعها بسهولة كوتينيو فى المرمى الخالى من حارسه.
فى الشوط الثانى سجل لوكاس توسارت هدف ليون الوحيد فى الدقيقة 58، قبل أن يسجل برشلونة 3 أهداف متتالية عن طريق ميسي فى الدقيقة 78، جيرارد بيكيه فى الدقيقة 81، والفرنسى عثمان ديمبلى فى الدقيقة 86.
وتعرض لوبيس حارس ليون للإصابة فى اللقاء، وغادر الملعب ليشارك بدلا منه جورجلين فى الدقيقة 34.
حارس ليون يتصدى
فرحة لاعبى برشلونة
ميسي بعد هدف ليون الأول
ميسي وكوتينيو
ميسي يحتفل بالهدف
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