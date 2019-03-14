شكرا لقرائتكم أمير مرتضى يرد على 3 شائعات بالزمالك: "كله بلح"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الزمالك، أن الشائعات التى طالت القلعة البيضاء وعلى رأسها طارق حامد لاعب الزمالك بشأن ايجابية عينة المنشطات فى مباراة الزمالك وجورماهيا "بلح".

أضاف أمير مرتضى خلال مداخلة ببرنامج "الزمالك اليوم" عبر قناة المحور أن الأمر عار تماما من الصحة وأن اللاعب منذ 5 سنوات يمثل الزمالك والمنتخب الوطنى وهو أمر مستبعد تمامًا ولا يستحق الرد.

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تابع المشرف العام على الكرة بالنادى أن شائعات رحيل محمد ابراهيم للأهلى وتجديد كهربا مقابل 13 مليونا "بلح" أيضًا وهى أخبار غير حقيقية وهدفها هز نادى الزمالك قبل المباراة المرتقبة أمام نصر حسين داى.

وأوضح امير مرتضى ان اسم الزمالك اكبر من أى لاعب وأن الدلائل تقول ذلك فى موقف النادى من تجاوز كهربا ضد الجمهور وغيرها، وأن أى طلبات من قبل اللاعبين يتم احالتها لمجلس الإدارة بأقصى سرعة.