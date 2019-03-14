شكرا لقرائتكم محمد صلاح يقود ليفربول لدور الـ8 من دوري الأبطال بثلاثية في البايرن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل ليفربول الإنجليزى بقيادة النجم المصرى محمد صلاح للدور ربع النهائى من دورى أبطال أوروبا، بعد أن حقق فوزا غاليا على مضيفه بايرن ميونخ الألمانى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "اليانز آرينا" فى اياب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا.

وكان لقاء الذهاب الذى أقيم على ملعب "انفيلد" قد انتهى بالتعادل السلبي، ليتأهل الريدز بمجموع المبارتين 2-1.

انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1، حيث تقدم السنغالى ساديو مانى أولا للريدز فى الدقيقة 26 بعد أن راوغ الحاس مانويل نوير، ونجح البايرن فى التعادل عن طريق جويل ماتيب مدافع ليفربول فى مرماه بالدقيقة 39.

وفى الشوط الثانى أضاف المتألق فيرجيل فان دايك هدف الفوز للريدز فى الدقيقة 69 من ضربة رأس، قبل أن يعزز مانى فوز ليفربول بالهدف الثالث فى الدقيقة 84 من صناعة رائعة للنجم المصرى.

وظهر محمد صلاح بمستوى فنى عال خلال اللقاء وكان قريبا من التسجيل فى مناشبتين فى الشوط الثانى، لولا تدخل الحارس مانويل نوير ودفاع البافارى.

وتأكد غياب اندى روبرتسون الظهير الأيسر لليفربول عن مباراة الذهاب فى دور الأربعة بعد تلقيه الانذار الثانى فى لقاء اليوم.



فرحة ليفربول بالهدف

ليفاندوفسكى يطالب بركلة جزاء

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مانى يرواغ نوير

محمد صلاح وهوميلز

هدف فان دايك

هدف ماني