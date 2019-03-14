فوز تاريخي للهلال على الدحيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض:عيسى الحكمي

وصف الكرواتي زوران ماميتش مدرب الهلال السعودي فوز فريقه على الدحيل القطري «3-1» بالرائع، مبيناً: «تعاملنا مع المباراة بشكل جيد، لقد رسمنا الخطة المناسبة، ومن حسن الحظ أننا حظينا بيوم راحة إضافي؛ بعد لقائنا الدوري بالوحدة؛ لنرسم الخطة الجديدة، وننفذها بشكل مميز في المباراة».

وبيّن أن الهلال في موقف جيد؛ بعد تحقيقه العلامة الكاملة من مباراتين «أمر رائع أن تحقق 6 نقاط في أول جولتين من بطولة آسيا، هذا يدفعنا للأمام، ويجعل الأمور بأيدينا لنتعامل مع المباريات على الشقين (الآسيوي والمحلي) بأريحية، ونبتعد عن الإرهاق، خاصة أننا في آسيا لا نملك سوى 4 لاعبين أجانب».

ويعد الفوز الهلالي تاريخياً؛ كونه الأول آسيوياً على ملعب جامعة الملك سعود «محيط الرعب»، بعد تعادلين مع العين، والريان القطري على نفس الملعب، الذي بدأ الهلال اللعب عليه من الموسم الماضي، كما أصبح بهذه النتيجة على بعد 11 هدفاً من هدفه المئوي في البطولة.

على صعيد متصل، حاز الدولي سالم الدوسري نجومية المباراة، وأعلن الهلال أن قائده ادواردو سيخضع للفحوصات؛ بعد تعرضه لإصابة عضلية في اللقاء.