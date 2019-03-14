فعاليات المجتمع تشيد بدعم القيادة وترحب بالحدث العالمي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية 2019 الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي تفاعلاً كبيراً من فئات المجتمع كافة، نظراً لكونه يعد أكبر حدث رياضي إنساني على مستوى العالم، حيث يتحد العالم معاً لتحقيق هدف واحد وهو اجتياز الحدود الوهمية التي تفرق بين البشر.

ويعد الأولمبياد الخاص أكبر حدث رياضي إنساني في العالم وحركة عالمية تركز على تمكين أصحاب الهمم من ذوي التحديات الذهنية من خلال الرياضة، وأكد المجتمع الإماراتي بمختلف فئاته أن هذا العمل الإنساني ينشد رسم الابتسامة على وجوه الناس، ليعبروا عن فرحتهم، وقضاء أوقات سعيدة، ويبقى ذلك هو الهدف الأسمى الذي تسعى «الألعاب العالمية» لتحقيقه.

وأشادت الفعاليات الرياضية وغير الرياضية في الدولة بدعم القيادة الرشيدة لأصحاب الهمم، وأكدت أهمية استضافة الإمارات للحدث، وكفاءة الكوادر الإماراتية في تنظيمه، بالإضافة إلى إبرازهم لثقة العالم في الإمارات باعتبارها الدولة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تحظى بالاستضافة ذات الأرقام القياسية.

وثمّن المتحدثون في التقرير التالي، الدور الكبير الذي لعبته القيادة الرشيدة من أجل استضافة الحدث العالمي، وكيف أصبح الأولمبياد الخاص الإماراتي اليوم جزءاً لا يتجزأ من الخطط المحلية والقومية والإقليمية لدمج وتمكين وتطوير إمكانات أصحاب الهمم.