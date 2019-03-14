خالد بن محمد بن زايد يقف على الاستعدادات النهائية للبطولة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تفقد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس اللجنة التنفيذية، الاستعدادات النهائية عشية انطلاق الأولمبياد الخاص، الألعاب العالمية «أبوظبي 2019»، خلال جولة قام بها سموه أمس، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

واطلع سموه بحضور جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، والدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، والشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة، ومحمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة، واللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي، على سير العمل في غرفة العمليات الرئيسية، واستعدادات فرق العمل القائمة عليها، حيث تغطي غرفة العمليات جميع جوانب الاحتياجات للمنافسات المقامة فنياً، ولوجستياً، وإدارياً، وفي جميع المواقع.

وتفقد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد، يرافقه محمد عبدالله الجنيبي رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة، رئيس اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص «أبوظبي 2019»، المرافق والصالات المعدة لاستضافة مجموعة من الرياضات في قاعات «أدنيك»، حيث ستقام منافسات 11 لعبة في المركز، واستمع إلى شرح حول آليات تنظيم وتسهيل مهام المشاركين، وتنسيق وتوزيع الأدوار بين فرق العمل القائمة على المنافسات. وأكد سموه أهمية البقاء على أعلى درجات الجاهزية للخروج بالأولمبياد الخاص الألعاب العالمية «أبوظبي 2019» بأفضل صورة ممكنة، وبالشكل الذي يعكس الهدف السامي من وراء استضافة هذه المنافسات الملهمة، لكونها رسالة حضارية إنسانية من أبوظبي إلى العالم، في واحد من أكبر الأحداث الرياضية على مستوى العالم، ونسخة تعتبر الأكثر وحدة وتضامناً من الأولمبياد الخاص، انطلاقاً من قيم أبوظبي الراسخة وإرثها الإنساني الكبير في مجال تمكين ودمج أصحاب الهمم.

وقال سموه إن أبوظبي، بعزيمة قيادتها ورؤيتها التنموية الشاملة، تثبت باستمرار ومع تتابع الفعاليات الكبرى التي تستضيفها أنها مدينة بمواصفات عالمية في جميع المقاييس، وأن بنيتها التحتية الإنشائية والخدمية وكوادرها البشرية تتمتع بمقومات قلّ نظيرها على مستوى العالم.

وفي منصة التتويج والرعاة، التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد، برعاة الحدث، وفرق المتطوعين، مشيداً بجهودهم التي أسهمت في تمهيد طريق النجاح للأولمبياد الخاص، حاثاً الجميع على مواصلة العمل حتى النهاية لتتويج تلك الجهود بفعاليات تليق بمكانة أبوظبي، وتليق بآلاف الرياضيين المشاركين الذين يمثلون أكثر من 190 دولة.