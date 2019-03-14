فؤاد درويش: القيادة وفرت كل عوامل النجاح



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد فؤاد درويش مدير عام شركة بالمز الرياضية أن استضافة الإمارات للأولمبياد الخاص تعد مشروعاً وطنياً وإنسانياً ورياضياً، مشيراً إلى أن الإمارات كدولة تميزت على الدوام بحكمة ودعم قيادتها الرشيدة للمبادرات الإنسانية، وقال الشركة تفخر بدعمها ومساندتها للحدث العالمي وقد حرصنا في أكثر من مرة على تقديم خدماتنا التطوعية في كل الفعاليات التي تتقاطع مع المهام التي يقومون بها في مجال تدريب الرياضيين من الشرائح كافة، لا سيما أصحاب الهمم من خلال التعاون مع أكثر من اتحاد ومؤسسة في الدولة، وسبق لنا أن تعاملنا مع اللجنة العليا المنظمة ممثلة في خلفان المزروعي مدير عام اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص، وأشار إلى أن الحدث العالمي توفرت له كل عوامل النجاح مؤكداً الدعم الكبير الذي أولته القيادة الرشيدة للحدث على كل الصعد.