الوهيبي: 1075 حكماً محلياً ودولياً يديرون المنافسات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد

استعرض عبدالله الوهيبي، مدير الإدارة الرياضية في اللجنة المحلية المنظمة للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي ل«الخليج الرياضي»، الخطة الموضوعة وآخر الاستعدادات التي تخص الجانب الرياضي في الحدث من مرافق مستضيفة للمنافسات وكل الأمور الفنية ذات الصلة.

أوضح الوهيبي أن 1075 حكماً محلياً ودولياً جاهزون لإدارة منافسات الألعاب العالمية في 24 لعبة مختلفة على مدار الأسبوع المقبل، وبعد قص شريط البطولة في الحفل الافتتاحي مساء اليوم، مشيراً إلى أن اللعبة التي انتهت منافساتها بالفعل هي الترايثلون التي جرت على هامش بطولة ضمان العالمية جولة أبوظبي.

وأكد الوهيبي أن الإمارات بتنظيمها الحدث أحدثت طفرة واضحة في الأولمبياد الخاص وتاريخ الألعاب العالمية ككل خلال نسخها السابقة، فالدولة اعتمدت في التنظيم المعيار الأولمبي الذي لم يتبع في تنظيم أي دولة للحدث خلال السنوات الماضية، ما يصعب الأمر على برلين المستضيفة للألعاب العالمية الصيفية المقبلة في 2023 .

وقال الوهيبي: "الألعاب ال24 موزعة على تسعة مرافق رياضية مجهزة وفق المواصفات العالمية في إماراتي أبوظبي ودبي، وهي مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» الذي يستضيف 11 لعبة وهي الكرة الطائرة والسلة واليد والبوتشي والريشة الطائرة (البادمنتون)، الجمباز الإيقاعي، والجمباز الفني، والجودو، والتزلج المدولب، وتنس الطاولة، والقوة البدنية، أما منتجع الفرسان فيحتضن منافسات الفروسية وياس لينكس (منافسات الجولف) ومدينة زايد الرياضية (كرة القدم والبولينج والتنس) وحلبة ياس (الدراجات) ونادي أبوظبي للشراع واليخوت (الشراع والتجديف «الكاياك») وكورنيش أبوظبي (الكرة الطائرة الشاطئية)، وفي دبي مجمع حمدان الرياضي يستضيف السباحة وشاطئ جميرا (السباحة في المياه المفتوحة) ونادي ضباط شرطة دبي (ألعاب القوى)».

وأفاد بأن اللجنة المحلية المنظمة للبطولة أنشأت خيمة إضافية في الساحة الخارجية لمركز أبوظبي الوطني للمعارض الذي يستضيف منافسات أكثر الألعاب ضمن المنافسات لاستيعاب لعبتي البوتشي، والقوة البدنية.

وأضاف: "وضعنا اللمسات الأخيرة على المرافق المستضيفة للحدث في مختلف الألعاب، وتم الإشراف عليها من قبل الاتحادات الرياضية الوطنية، وتأكدنا من جاهزية أرضيات الملاعب وأنها في أفضل حال، والأدوات الخاصة بالألعاب الأولمبية وتم اعتمادها من الاتحادات الرياضية الوطنية والمشرفين الفنيين الدوليين وتطابق جميعها مع المواصفات العالمية، ولم نستعن بأي أدوات أقل من المستوى حرصاً على نجاح الحدث من جميع جوانبه".

وأشار إلى أن يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين شهدا عقد اجتماعات فنية للتطرق لكل الأمور المتعلقة بالألعاب المتضمنة في المنافسات بحضور مدربي مختلف الوفود المشاركة في كل لعبة، وفي مقرها حسب التوزيع، رفقة المشرف الفني المسؤول عن كل لعبة، وممثلي الاتحادات الرياضية الوطنية، وحكام البطولة وأعضاء اللجنة المحلية المنظمة.

وواصل: «على مدار اليومين الماضيين جرت فعاليات التصفيات والتقسيم لجميع المنتخبات المشاركة في كل لعبة وتوزيعهم على مجموعات في أربع مستويات مختلفة، وتم ذلك في ضوء مستوياتهم الفنية وتصنيفهم أيضاً على حسب العمر والجنس والقدرات الفنية والبدنية لضمان التكافؤ في المشاركة بين جميع الوفود، وعدم ميل كفة طرف على حساب الآخر، وأن تسود العدالة بين الجميع وفق قوانين الأولمبياد الخاص الدولي، وبناء عليه أصدرنا الجدول الرسمي للمنافسات الرياضية، وتعرف كل منتخب إلى مبارياته التي سيخوضها بدءاً من يوم غد».

وكشف الوهيبي أن حفل الافتتاح الذي سيقام في السابعة مساء اليوم، يسبقه حفل استقبال حكام البطولة العالمية الذين يبلغ عددهم 1075 حكماً في فندق فيرمونت البحر أبوظبي اعتباراً من الثالثة عصراً حتى السادسة مساءً؛ قبل التوجه بصورة جماعية إلى الافتتاح في مدينة زايد الرياضية رفقة ممثلي الاتحادات الرياضية الوطنية، واللجنة الأولمبية الوطنية والهيئة العامة للرياضة والرياضيين في الدولة، لافتاً إلى أن الأولمبياد الخاص وجه الدعوة إلى العديد من الشخصيات الرياضية المرموقة لحضور حفلي استقبال الحكام، وافتتاح الألعاب العالمية.

كرة القدم تضم العددالأكبر من المراقبين

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أوضح الوهيبي أن كرة القدم والتي تضم العدد الأضخم من المراقبين الفنيين تعد أكثر الألعاب في المنافسات التي سيشارك بها كوادر تحكيمية في إدارة مبارياتها ويبلغ عددهم 125 حكماً ومراقباً، نظراً لأن كرة القدم تشتمل على ثلاث فئات 11 لاعباً والسباعيات والخماسيات وتعد من أكثر الألعاب التي تستقطب عدداً من اللاعبين المشاركين.وأضاف: «بعض الألعاب استعانت فيها الإدارة الرياضية بالأولمبياد الخاص بجهات من خارج الدولة صاحبة الاختصاص لعدم ادراجها تحت اتحاد محلي في الدولة، ويدير منافسات الجمباز ويتولى الاشراف الفني، الاتحاد المصري برئاسة الدكتور إيهاب أمين برفقة 25 حكماً دولياً، ولعبة الكاياك أيضاً يدير منافساتها الاتحاد المصري بتواجد 5 حكام بعد توقيع اتفاقية تفاهم ثنائية».

ورش عمل شاملة

تطرق عبدالله الوهيبي إلى ورش العمل، التي عقدت على مدار عام ونصف العام، واستهدفت إطلاع الاتحادات الرياضية الوطنية على طرق التقسيم وآلياته، وقوانين الأولمبياد الخاص، وقال: «بلغ عدد ورش العمل، التي عُقدت خلال عام ونصف العام، 55 ورشة، أثمرت عن تأهيل كوادر تحكيمية وطنية في كل لعبة، وبلغ عددهم 870 حكماً، وهم على كامل الاستعداد والجاهزية؛ لإدارة منافسات الأولمبياد الخاص، وتم اعتمادهم رسمياً؛ ما يشعرنا بحالة من الفخر والاعتزاز بهذه النجاحات الملموسة على أرض الواقع».

وذكر، أن اللجنة المحلية المنظمة للبطولة تعقد على هامش المنافسات العديد من ورش العمل الخاصة بالمدربين، و12 مباراة ودية بمختلف الألعاب، بمشاركة أصحاب الهمم من الوفود المشاركة مع نجوم ومشاهير الرياضة المحليين والدوليين في مختلف الألعاب، بالتنسيق مع «مجلس أبوظبي الرياضي».