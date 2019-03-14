عرض قصة لوريتا كليبورن في جامعة نيويورك أبوظبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استضافت جامعة نيويورك أبوظبي نجمة الألعاب الأولمبية الخاصة والمتحدثة التحفيزية لوريتا كليبورن لحضور عرض خاصٍ لفيلم يتناول قصة حياتها بعنوان «قصة لوريتا كليبورن»، وذلك إلى جانب رياضيين من فريقي الأولمبياد الخاص من دولة الإمارات والولايات المتحدة المشاركين في الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية.

استقبل لوريتا لدى وصولها حرم جامعة نيويورك أبوظبي، مجموعة من الرياضيين من طلاب الجامعة، وعدد من مسؤولي السفارة الأمريكية بالدولة، بالإضافة إلى شخصية فايزة، تميمة جامعة نيويورك أبوظبي.

واستهلت لوريتا زيارتها للجامعة بكلمة وصفت من خلالها مسيرتها ب «السقوط ثم المثابرة والإصرار على النهوض من جديد»، مشجّعة الرياضيين المشاركين بالأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أن يقدموا أفضل ما لديهم، كونهم مصدر فخر لبلدانهم.

ويوثق الفيلم قصة حياة لوريتا وكيفية دخولها ميدان ألعاب الأولمبياد الخاصة، والتي كانت «نقطة تحول» في حياتها على حد تعبيرها، وكانت لوريتا قد فازت بأول ميدالية ذهبية لها في دورة الألعاب العالمية عام 1983 لتحصد حتى اليوم عشرات الميداليات في فعاليات مختلفة. وتعد لوريتا مخضرمة في رياضات الكاراتيه والتزحلق على الجليد والتزلج وكرة السلة، وتحمل الرقم القياسي للسيدات لسباق 5000 متر في الألعاب العالمية الخاصة لفئتها العمرية، وحجزت لنفسها مكانة بين أول 100 سيدة في ماراثون بوسطن مرتين.