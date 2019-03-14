«أبوظبي 2019».. قصة أبهرت العالم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بات الأولمبياد الخاص حركة عالمية تطلق العنان للقدرات الإنسانية عبر تأكيدها على الدور البارز للرياضة، وتأثيرها كقوة تحدث تحولاً ملحوظاً في حياة الأفراد وتنشر البهجة والسعادة كل يوم في جميع أنحاء العالم وباستخدامها كحافز لتحسين حياة الأفراد والتشجيع على اعتمادها في البرامج الصحية والتعليمية، ومحاربة الخمول، والظلم، والتعصب، وتتبنى الإمارات المبادئ والأسس التي يقوم عليها عمل الأولمبياد الخاص، الذي تأسس عام 1968 (قبل ثلاث سنوات من تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة)، والتي تتمثل في التسامح والتضامن والنوايا الحسنة من أجل تمكين الأفراد وتحفيزهم على تحقيق النجاح وامتلاك الإرادة والتعاون فيما بينهم على أعلى المستويات من أجل بناء مجتمعات منتجة، وفي السياق التالي سوف نستعرض من خلال ماجد عبدالله العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية مستشار رئيس مجلس إدارة الأولمبياد الخاص الإماراتي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لرياضة المعاقين علاقة الإمارات بالحدث.

بدأت القصة الإنسانية الرائعة لاستضافة أبوظبي للحدث العالمي الإنساني الكبير من خلال الحفل الختامي لدورة الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص في مدينة غراتس النمساوية، والذي حضره وفد إماراتي، عالي المستوى وعلى رأسه سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي2019، حيث تم في 25 مارس، 2017 الإعلان رسمياً عن انطلاق العد التنازلي للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019، وذلك من خلال تنظيم عرض مميز سلط الضوء على التقاليد الإماراتية الأصيلة نال اهتمام المشاهدين والمتفرجين حول العالم.

وكان العرض الإماراتي حينها قد لفت الأنظار خلال حفل اختتام الألعاب الشتوية لهذا العام والتي أقيمت في النمسا، وشهد مشاركة مواطنين إماراتيين من مختلف فئات المجتمع، ومن ضمنهم عدد من الرياضيين من أعضاء الأولمبياد الخاص الإماراتي، والذين شاركوا في منافسات الألعاب الشتوية.



تسليم العلم

وكانت مراسم تسليم العلم من أبرز الفعاليات خلال الحفل الاختتامي، وشاهد العرض حينها آلاف المتفرجين المحتشدين في استاد «يو بي إس أرينا» في مدينة غراتس النمساوية، واستمتع به ملايين المتابعين الذين حضروه مباشرة على شاشات التلفزيون، وقد شارك حمد العامري، المغني الإماراتي الشهير في إحياء العرض الإماراتي الذي تميز بالأجواء البدوية والشعبية ليروي قصة أبوظبي التي تؤكد على أهمية ترسيخ القيم الإنسانية التي تتضمن الاحترام والتسامح بين المجتمعات كافة.

ويمكن الأولمبياد الخاص أصحاب الهمم من «ذوي الإعاقات الذهنية» ليصبحوا أفراداً يحظون بالقبول والتقدير في مجتمعاتهم ويتيح لهم فرصة العيش في مجتمع يثمن قيم الاحترام ويحضن جميع الأفراد.

دعم القيادة الرشيدة

ويضيف ماجد عبدالله العصيمي أن تنظيم الألعاب العالمية حلم تحقق لأصحاب الهمم بفضل دعم القيادة الرشيدة خلال العشر سنوات الأخيرة والتي خلفت الكثير من الآثار الإيجابية، لافتاً إلى أن الحدث العالمي الذي تحتضنه أبوظبي يعد هو الأكبر من حيث العدد، وقال: «هي رسالة لكل العالم بأن الإمارات صديقة لأصحاب الهمم وتنشر مبادي التناغم والتسامح لكل العالم، وتترجم ما زرعه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، ومن سار على نهجه من أبنائه في دعمهم المباشر والسخي لتكريس المبادئ في دولة ليس فيها ما يدعى بالمعاق، والكل صديق للجميع».

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ذكريات لا تنسى

وأعرب ماجد العصيمي عن سعادته بنيل شرف المدير الوطني للأولمبياد الخاص خلال مشاركة الإمارات بخمسة لاعبين فقط لأول مرة في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أمريكا 1999، وأثناء المشاركة الثانية للدولة ب23 لاعباً ولاعبة الألعاب العالمية الصيفية شنغهاي 2007، وفي تواجد الدولة بالألعاب الصيفية في اليونان 2011 بمشاركة 40 لاعباً ولاعبة تنافسوا في 12 رياضة، ومن خلال النسخة الأخيرة للألعاب الصيفية للأولمبياد الخاص في لوس أنجلوس 2015 بمشاركة 60 لاعباً ولاعبة ضمن وفد الإمارات،

ولفت ماجد إلى أن الأولمبياد الخاص طوال تلك الفترة مازال يستلهم نجاحاته من دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتفاخر سموه بأصحاب الهمم وإمكاناتهم وقدراتهم، وكان كثيراً ما يقول لهم أنتم فخرنا، وقال: «مشاركة الإمارات في النسخة الحالية ب2000 لاعب ولاعبة ورياضي يعكس التطور الذي وصلت إليه الإمارات ، ونحن جزء وساهمنا في تكريم منطقة الشرق الأوسط من خلال تنظيم ألعاب «زايد الخير» 2006 في دبي والألعاب الإقليمية في أبوظبي مرتين عامي: 2008 و2018، والآن نساهم عبر الشجرة الكبيرة للأولمبياد الخاص على مستوى العالم».

وأشار ماجد إلى أن القيمة الحقيقية من تنظيم ألعاب أبوظبي 2019 ليست رياضية فقط إنما هي رسالة ثقافية لكل المجتمعات من أجل تغير المفاهيم والقوانين المنظمة للتعامل مع ذوي الإعاقة، لتلامس حقوقهم وسيكون الأثر بعدها كبيراً، ما يستوجب الاستفادة من الزخم الإعلامي الضخم لتهيئة البيئة الحاضنة لكل الأفكار الجديدة بعد انتهاء ذلك العرس العالمي.

ووصف العصيمي توجيه القيادة الرشيدة بمشاركة 10% من المقيمين مع منتخب الإمارات في ألعاب أبوظبي بقرار التسامح، وقال: «أعتقد أن الإعاقة لا تختار جنسية معينة، فهي تحديات كبيرة، وأنديتنا تفسح المجال بالمجان في أروع مثال للتوجه الإنساني فهم يستشعرون البيئة التي يعيشون فيها، ونحن لدينا في نادي دبي أكثر من 200 لاعب ولاعبة من المقيمين يمارسون أنشطتهم جنباً إلى جنب مع المواطنين بكل حب، ويشعرون ببعضهم البعض والقرار ينعكس على استقرارهم في وطن الإمارات».

الحلم الكبير تحقق بفضل دعم القيادة الرشيدة