أمل القبيسي: الأولمبياد رسالة إماراتية بليغة إلى العالم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي أن استضافة أبوظبي للأولمبياد الخاص تعتبر إنجازاً عالمياً وحدثاً استثنائياً يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه حكومة وشعب الإمارات لأصحاب الهمم، ويأتي تأكيداً للمكانة الدولية المؤثرة التي تتمتع بها الدولة، وثقة المجتمع الدولي في قدرة الإمارات على استضافة الفعاليات الكبرى, و مشيرة إلى أن استضافة أبوظبي لهذه البطولة سيرسخ معنى جديداً للألعاب العالمية عند الأجيال القادمة حيث أصبحت أبوظبي أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تنظم هذا الحدث العالمي.

حيث تتراوح نسبتة أصحاب بين 1-3% في العالم، (النسبة الأكبر من أصحاب الهمم) ويأتي الأولمبياد لمنحهم الفرصة الكاملة في ممارسة الرياضات الاحترافية بقواعد وأسس.

وأشادت الدكتورة القبيسي بجهود الدولة ورؤية القيادة الرشيدة، كما ثمنت نتائج «خلوة الهمم» التي شارك فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتوقيع سموهما على وثيقة خلوة أصحاب الهمم، والإعلان عن 31 مبادرة وبرنامجاً وطنياً.وأضافت: أن كل هذا يتفق مع الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» الذي يؤكد دائما أن يحظى أصحاب الهمم بحقوقهم كاملة بما يؤمن لهم المشاركة الفاعلة في مناحي الحياة كافة.

وأشارت إلى أن الكفاءات المواطنة سيكون لها دور كبير في تنظيم الفعالية لما لهم من خبرات متميزة في تنظيم الفعاليات الكبرى، وأكدت أنها تفخر بأن دولة الإمارات قدمت العديد من المبادرات لدعم أصحاب الهمم وتوفير فرص التعليم والتوظيف الكامل لهم بالإضافة إلى دعمهم مالياً، فقد أطلقت مؤسسات المجتمع المدني في الإمارات حملات «في بيتنا بطل»، كما قامت الإمارات بإعفاء جميع الأجهزة والمعدات اللازمة لذوي الإعاقة من الجمارك كنوع من الدعم لهم ولأسرهم، وقامت بدمجهم في المؤسسات الحكومية.

وعن دعم المجلس الوطني الاتحادي قالت: هناك حرص على وضع أصحاب الهمم في صميم اهتماماته المجتمعية، ونوهت إلى أن المجلس ناقش في فبراير الماضي سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، وحظي الموضوع باهتمام كبير من اللجنة التي عقدت 7 اجتماعات لمناقشته ونظمت له 5 حلقات نقاشية، وقامت ب5 زيارات ميدانية لمراكز رعاية أصحاب الهمم في مختلف إمارات الدولة.