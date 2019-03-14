أكبر مشاركة إماراتية في تاريخ الألعاب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشارك منتخب الإمارات للأولمبياد الخاص بأكبر وفد في الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية «أبوظبي 2019»، والذي يضم 297 لاعباً ولاعبة وأكثر من 70 مدرباً وإدارياً للتنافس في 24 لعبة أولمبية في الحدث الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 14 إلى 21 مارس الجاري، بمشاركة 7500 رياضي من أكثر من 190 دولة.

وأكد سرور سعيد مشرف معسكر منتخب الإمارات للأولمبياد الخاص استعداد المنتخب للمشاركة في هذه البطولة العالمية، مشيراً إلى أن المنتخب بدأ معسكره منذ فبرابر الماضي بهدف تكثيف التمارين الرياضية وتأهيل اللاعبين للمشاركة في البطولة بجانب مراقبة نظامهم الغذائي ومعرفة المشاكل التي يعانونها والتغلب على المشاكل التقنية في التدريب، إضافة إلى التعرف إلى اللاعبين الموحدين المشاركين في بعض الألعاب مثل كرة السلة واليد.

وأعرب مدربو الفرق المشاركة في منتخب الإمارات للأولمبياد الخاص عن فخرهم بالمشاركة في هذا المحفل العالمي المهم، مشيرين إلى إيمانهم وثقتهم بقدرات اللاعبين على تحقيق الإنجاز والتفوق على المنتخبات الأخرى والحصول على مراكز متقدمة، مؤكدين أهمية الحدث الذي يجمع بين أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية والأشخاص الأسوياء في دمج هذه الفئة بالمجتمع ورسم البسمة والسرور على وجوههم من خلال مشاركتهم في الحدث العالمي، إضافة إلى تطوير مستوياتهم الفنية من خلال الاحتكاك مع لاعبين دوليين.

وأعرب لاعبو منتخب الإمارات للأولمبياد الخاص عن سعادتهم بالمشاركة في هذا المحفل العالمي، مؤكدين إصرارهم على تقديم أفضل مستوى بما يليق باسم دولة الإمارات وتمثيلها أفضل تمثيل لرسم الفرحة والابتسامة على وجوه قيادتها وشعبها، مؤكدين أهمية المشاركة في مثل هذه البطولات التي تسهم في صقل مواهبهم وتطوير مهاراتهم من خلال تبادل الخبرات والاحتكاك المباشر مع المنتخبات العالمية المشاركة في هذه البطولة.

وتوجه أعضاء منتخب الإمارات للأولمبياد الخاص من إداريين ومدربين ولاعبين بالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة ولجميع المسؤولين عن الأولمبياد الخاص على ما قدموا لهم من دعم ومنحهم هذه الفرصة لتمثيل الدولة ورفع راية الوطن، مؤكدين أن النجاح الذي وصلت إليه رياضة أصحاب الهمم جاء بفضل الدعم الكبير لهم ولمشاركاتهم في البطولات الإقليمية والعالمية. يذكر أن الأولمبياد الخاص الإماراتي قد تأسس عام 1990، وهو يكرس جهوده لخدمة الرياضيين من ذوي الإعاقة الذهنية من خلال المنافسات الرياضية ويقدم تدريبات ومنافسات رياضية على مدار العام في مجموعة متنوعة من الألعاب الأولمبية للأطفال والكبار من هذه الفئة، ما يمنحهم فرصاً مستمرة لتطوير اللياقة البدنية، وإظهار الشجاعة، والاستمتاع بالحياة، والمشاركة في تبادل الهدايا والمهارات والصداقات مع عائلاتهم والرياضيين الآخرين وأفراد المجتمع عموماً، وقد ساهمت هذه المبادرة في تمكين رياضيي الإمارات من المشاركة في الأولمبياد الخاص الألعاب الإقليمية التي أقيمت في شهر مارس 2018.