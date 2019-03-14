شيخة الجزيري تشارك في جدارية الأولمبياد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شاركت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في الفعاليات المصاحبة لبرنامج المدن المضيفة لأصحاب الهمم الذي أقيم في إمارة الفجيرة، والذي اختتمت فعالياته مؤخراً، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، من خلال برنامج حافل تضمن العديد من العروض الشعبية والفقرات التراثية التثقيفية والألعاب الرياضية والورش المبتكرة.

وأبدعت الرسامة الإماراتية شيخة الجزيري، تنفيذي جودة رئيسي بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، من خلال مشاركتها في رسم لوحة تشكيلية «جدارية الأولمبياد» ضمن الفعاليات المصاحبة لبرنامج المدن المضيفة لأصحاب الهمم، والتي عبرت من خلالها عن الألوان التي يحتويها شعار الأولمبياد، حيث يتوسط أحد أبرز الرياضات المصاحبة للأولمبياد الخاص.

كما حرصت شيخة الجزيري من خلال هذه المشاركة على توفير كل العناصر اللازمة لتقديم تجربة فنية وإبداعية فريدة، تمثل إضافة حقيقية للأولمبياد ولهذا الحدث الكبير، معبرة بذلك عن شعورها بالفخر والاعتزاز بهذه المشاركة القيمة التي تبرز دور وإنجازات أصحاب الهمم.