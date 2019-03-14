من أثينا إلى الإمارات.. رحلة حافلة بالخير والجمال والقيم الإنسانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، شعلة الأمل الخاصة بالألعاب العالمية 2019 للأولمبياد الخاص التي تنطلق في أبوظبي في 14 مارس/‏ آذار الحالي.

وجاء استلام سموهما لشعلة الأمل خلال أعمال «خلوة الهمم» التي عقدت أمس في قصر الرئاسة بأبوظبي.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر «تويتر»: «استقبلت وأخي محمد بن زايد شعلة الأمل الخاصة بالأولمبياد الخاص للألعاب العالمية، التي تستضيفها العاصمة أبوظبي». وأضاف سموه: «تستقبل العاصمة 7 آلاف مشارك من 170 دولة في الأولمبياد الذي تستضيفه منطقة الشرق الأوسط لأول مرة، مرحباً بالعالم في دولة الإمارات».

وأكد سموه «أن استضافة دولة الإمارات للأولمبياد الخاص في العاصمة أبوظبي تأكيد على المكانة العالية التي تبوأتها الدولة على صعيد استضافة الفعاليات والمناسبات الكبرى عالمياً، وفي مختلف الميادين والقطاعات، إلى جانب الاهتمام المتعاظم بأصحاب الهمم ورعايتهم من قبل كافة أطياف المجتمع، وتقديم كافة التسهيلات لهم لدمجهم وتطوير مواهبهم وتمكينهم».

واعتبر سموه أن «الأولمبياد الخاص يعكس ثقة العالم في الإمارات كعاصمة للتسامح والانسجام، ووجهة للرياضيين والمبدعين، وسيكون حدثاً إماراتياً استثنائياً تنعكس تأثيراته حول العالم».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر «تويتر»: «ببالغ الاعتزاز، تسلمت وأخي محمد بن راشد، شعلة «الأمل» للأولمبياد الخاص الذي تستضيفه أبوظبي، حدث رياضي عالمي يحتضنه الوطن، أرض السلام والمحبة والتآلف، الأوطان تتسع للجميع ولكل من يعطي ويبذل بلا حدود».

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن تنظيم الأولمبياد الخاص يمثل دافعاً لمواصلة النجاح في مختلف المجالات وقال: «نحن على ثقة بأنه سيكون حدثاً استثنائياً ومميزاً بتميز أصحاب الهمم وبإرادتهم وهمتهم».

وأضاف سموه: «الألعاب العالمية أكثر من مجرد حدث رياضي على مستوى عالمي، فهي لنا حافز لتقديم المزيد من الإمكانيات والخطوات لدمج أصحاب الهمم في مجتمعنا وفي المنطقة والعالم أجمع وثقتنا بأصحاب الهمم عالية بعلو همتهم، فمنهم نستلهم قوة الإرادة والمثابرة وصولاً إلى تحقيق مزيد من النجاح والإنجازات الوطنية».

.