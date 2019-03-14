شكرا لقرائتكم خبر عن شعلة الأمل تضيء في بنك أبوظبي الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قام بنك أبوظبي الأول أمس باستلام «شعلة الأمل» للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، في مقره الرئيسي في أبوظبي باعتباره شريكاً رسمياً، وحضر فعالية استلام الشعلة موظفو البنك وإدارته العليا والرياضيون المشاركون في الأولمبياد الخاص والمتطوعون ومسؤولو اللجنة المنظمة.

وقال عبدالحميد سعيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «يعد الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبوظبي 2019 من أهم الفعاليات التي تستضيفها الإمارات في أبوظبي، وهي المرة الأولى التي يقام فيها الأولمبياد في منطقة الشرق الأوسط، وتعكس هذه الاستضافة استراتيجية الدولة التي تهدف إلى العيش ضمن مجتمع متسامح». وأضاف: «يمثل وصول «شعلة الأمل» إلى المقر الرئيسي للبنك مصدر فخر واعتزاز لنا، ويحثنا على بذل المزيد من الجهود التزاماً منا برد الجميل لمجتمعنا».

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