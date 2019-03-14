«أبوظبي للإعلام» تعد برنامجاً حافلاً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت أبوظبي للإعلام استقبالاً رسمياً لشعلة الأولمبياد الخاص - الألعاب العالمية «أبوظبي 2019» والوفد المرافق من مسؤولين ولاعبين مشاركين، أمس في مقرها بأبوظبي

واستقبل الوفد مجموعة من المسؤولين والموظفين على مستوى الشركة، يتقدمهم الدكتور علي بن تميم مدير عام أبوظبي للإعلام، والضيوف المرافقين من أصحاب الهمم، ومجموعة من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، وبحضور خاص لشخصية «ماجد» التي تسعى لتسليط الضوء على الأولمبياد وأصحاب الهمم من خلال استقطاب النشء والأطفال، إلى جانب مشاركة وفد من شرطة أبوظبي.

وقام الدكتور علي بن تميم ووفد من الأولمبياد المرافق ووفد من الموظفين بزرع شجرة الغاف التي ترمز إلى عام التسامح، إلى الجوار من مبنى المطار القديم، احتفاءً بهذا الحدث المهم الذي جاء بالتزامن مع عام التسامح، وتبع غرس شجرة الغاف عرض فيديو خاص بالحدث على شاشة العرض الرئيسية، إلى جانب دعوة جميع الحضور إلى منطقة الاحتفال التي تضمنت جلسات وأكلات شعبية، وتوزيع الهدايا التذكارية على الحضور.

وأكد الدكتور علي بن تميم حرص أبوظبي للإعلام على توفير كافة أشكال الدعم لجهود تنظيم الأولمبياد الخاص - الألعاب العالمية «أبوظبي 2019» بشكل يليق بسمعة الإمارة في تنظيم أهم الفعاليات الرياضية العالمية، إلى جانب توفير التغطية الشاملة للمنافسات ومختلف الفعاليات المصاحبة لهذا الحدث.

من جانبه، أكد العميد وليد الشامسي رئيس اللجنة المنظمة لشعلة الأمل أن استضافة الإمارات لمثل هذه الأحداث الدولية الهامة محطة جديدة من مسلسل النجاح الإماراتي المتواصل وتقديراً من العالم لسمعة ومكانة وريادة الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأعرب اللواء سعيد سيف النعيمي، عن سعادته بهذا الحدث العالمي أن يمثل وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، في استضافة دولة الإمارات للحدث الذي يحمل أبعاداً إنسانية واجتماعية وثقافية تتواصل فيها الشعوب وتتبادل خبراتها ضمن بيئة مثالية لأصحاب الهمم للاندماج في المجتمع.