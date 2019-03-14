مكانة متميزة للأولمبياد الخاص على خريطة أصحاب الهمم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - من الأهمية بمكان أن يتم التمييز بين فئات الإعاقة التي تصنع الخريطة الواسعة لما تعارفنا على تسميته برياضات المعاقين أو أصحاب الهمم، وفيما يلي نستعرض معالم تلك الخريطة وما يميز رياضات ومسابقات كل فئة.

يختلف الأولمبياد الخاص عن الألعاب البارالمبية في عدة فروق جذرية، أبرزها أهلية المشاركين في كل دورة، ومواعيد الانطلاق حيث تطلق عبارتا الأولمبياد الخاص والألعاب البارالمبية على منافسات الرياضيين من ذوي الإعاقة (بدلاً من الأولمبيين أو اللاعبين الأولمبيين)، وتشترك كلا الفعاليتين في أنهما مخصصتان لأصحاب الهمم، لكن الأولمبياد الخاص مخصص لذوي الإعاقة الذهنية فقط، بينما تخصص الألعاب البارالمبية لذوي الهمم من الإعاقات الجسدية.

ويطلق مصطلح ذوي الإعاقة الذهنية باعتبار أن لهم عقولاً كأقرانهم من غير ذوي الإعاقة ولكن لديهم إعاقة في أذهانهم فيما يتعلق بالفعل وسرعة رد الفعل والقدرة على الاستجابة السريعة والتعلم.

26 رياضة أولمبية

تصنيف الإعاقة هو تقسيم لذوي الإعاقة أو «أصحاب الهمم» إلى مجموعات تتشابه أو تختلف بناء على خاصية معينة، بحيث تساعد على تحديد الطبيعة والمقدار ونوع الخدمة التي تحتاج إليها كل فئة، وتتعدد التصنيفات والتسميات للإعاقة وفقاً لمعايير ذاتية وطبية وتربوية واجتماعية، إضافة إلى أسباب ظهورها في المراحل العمرية المتعاقبة والمظهر الخارجي للحواس المختلفة، ويقدم الأولمبياد الخاص التدريب الرياضي والمسابقات في 26 رياضة أولمبية للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية حول العالم.

ويخوض المشاركون في «الأولمبياد الخاص» عدداً كبيراً من الرياضات ما بين الألعاب الصيفية والشتوية، وتشتمل الألعاب التي تقام في نسخة أبوظبي للألعاب العالمية الصيفية على :السباحة، سباحة المياه المفتوحة، ألعاب القوى، كرة الريشة الطائرة، كرة السلة، البوتشي، البولينج، الدراجات، الفروسية، كرة القدم، الجولف، كرة اليد، الجودو، رفعات القوة، الكايك، التزلج المدولب، الشراع، الجمباز الاستعراضي، كرة الطاولة، التنس الأرضي، الترايثلون، كرة الطائرة، وكرة الطائرة الشاطئية، وهذا التنوع يظهر أن إمكانات أصحاب الهمم لا تقتصر على أنشطة تتطلب جهداً محدوداً كما قد يتبادر إلى الأذهان، بل إنهم يرفعون رايات التحدي في كافة المجالات مهما بلغت صعوبتها.

تقسيم وليس تصنيفاً

ويستخدم مسمى شخص معاق ذهنياً وليس من ذوي الاحتياجات الخاصة لتفريقهم عن أقرانهم من ذوي الإعاقة الحركية، وهو تقسيم وليس تصنيفاً، لأن الهدف هو ممارسة كل مجموعة من اللاعبين مقسمين حسب السن والنوع والقدرة الرياضية لرياضات موحدة وليست مدمجة، والبرنامج الصحي للاعبين وهو الذي يطبق الكشف الطبي على اللاعبين قبل وأثناء ألعابهم المختلفة، ويفضل عدم استخدام لفظ «للأسف» (الكلمة المرادفة للفظ «هارد لك» عند الخسارة في كرة القدم مثلاً) عند الحديث عن الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، لأن ليس هناك ما يدعو للأسف في منافساتهم، باعتبار أن لاعبي الأولمبياد الخاص يملكون بالفعل طاقات كامنة وقدرات خاصة يجب مساعدتهم على إطلاقها.

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ألعاب الإعاقة الذهنية

يتنافس الرياضيون ذوو الإعاقة الذهنية في مختلف الألعاب الرياضية وتتوزع الإعاقات الذهنية المشاركة في الأولمبياد إلى (متلازمة داون - اضطرابات طيف التوحد - صعوبات التعلم - التأخر الإنمائي) وترتبط الألعاب البارالمبية بدورة الألعاب الصيفية، وعادة ما تنطلق فور انتهاء الألعاب الصيفية وفي نفس البلد المنظم، أي أنها تجرى كل 4 أعوام أما الأولمبياد الخاص، فتنظم في السنة التي تسبق الألعاب الأولمبية الصيفية ولا يشترط أن تكون في الموقع ذاته، حيث ستقام الألعاب في أبوظبي هذا العام، بينما تنظم طوكيو الأولمبياد الصيفية والألعاب البارالمبية العام المقبل، وكلا الدورتين تنظم نسخاً شتوية، مثل الأولمبياد الشتوية، التي تقام كل 4 أعوام كذلك.

وبالنسبة للجنة الأولمبية الدولية، فإن أي شخص من أصحاب الهمم ذي إعاقة ذهنية فوق عمر ال8 أعوام، بإمكانه المشاركة في الأولمبياد الخاص، ومن ناحية أخرى يجب أن يكون المشاركون في الألعاب البارالمبية رياضيين مختصين بمعايير أداء معينة.

تجسيد المنافسة الشريفة

بات إدماج أصحاب الهمم في المجتمع أحد الرهانات الكبرى في العالم، بالنظر إلى اندراج هذا الأمر ضمن حقوق الإنسان، ولأن من يعانون صعوبة صحية يستطيعون بدورهم أن يساهموا في بناء ونهوض المجتمعات التي يعيشون فيها، وتجسد المشاركة بالأولمبياد الخاص في أبوظبي أسمى القيم المؤسسة للرياضة بما فيها من الخدمات الإنسانية ونشر التسامح والمودة والتآخي، بعيداً عن التنافس الصرف الذي يتحول إلى مشاحنات في بعض الأحيان عند الأسوياء.

ولعل عودة المشاركين من الحدث العالمي المنتظر إلى أوطانهم وهم متوجون بالميداليات الملونة، يبعث الأمل في نفوسهم ويشحنهم بروح التحدي ويظهر الطموح في حياتهم، ولن تكون أبوظبي مجرد محطة رياضية، بل سيقوي انتماء المشاركين من أصحاب الهمم لأوطانهم بعد رفع أعلام بلدانهم عالياً.

نقلة نوعية باسم الإمارات

وتبعث عاصمة التسامح أبوظبي برسائل إنسانية نبيلة ومعبرة وهي تستضيف الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، لتسلط الضوء على شريحة من المجتمع تعاني صعوبات على مستوى الصحة الذهنية ويكتسي الحدث زخماً أكبر بإقامته في دولة الإمارات، التي تولي أصحاب الهمم اهتماماً منقطع النظير، وتشهد الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص بالعاصمة أبوظبي نقلة نوعية كبرى بإضافة 7 رياضات جديدة وهي الشراع، والجودو، والترايثلون، والجولف، والكرة الطائرة الشاطئية، والمياه المفتوحة، والكياكنج.

ويبلغ عدد الدول المشاركة في البطولة 170 دولة، حيث تشهد ألعاب أبوظبي مشاركة 23 منها لأول مرة بعد إعلان انضمامها للأولمبياد الخاص الدولي، فيما سيصل عدد اللاعبين إلى 7500 لاعب ولاعبة، وهو رقم لم تحققه أي ألعاب عالمية من قبل، وهذا رقم ضخم جداً مقارنة بالألعاب العالمية الماضية التي أقيمت بلوس أنجلوس عام 2015.