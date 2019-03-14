شكرا لقرائتكم خبر عن بطي الشيزاوي.. نجم سلة وكابتن وعضو مجلس إدارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعد بطي الشيزاوي قائد منتخب الإرادة لكرة السلة أحد أبرز النماذج الناجحة للاعبي الأولمبياد الخاص والذي يشغل عضوية مجلس إدارة الأولمبياد الخاص الإماراتي منذ توليه المنصب ممثلاً على زملائه اللاعبين ليكون أول شخص يجمع بين مزاولة نشاط كرة السلة وعضوية مجلس إدارة الأولمبياد الخاص، وهو يحضر الاجتماعات بصفة مستمرة ويشارك في القرارات التي تهم أصحاب الهمم، ويشعر بأحاسيسهم، ويعرف تماماً إمكاناتهم وقدراتهم على قهر كافة الظروف والصعاب.

الشيزاوي أحد أشهر فرسان الإرادة إن لم يكن أشهرهم بالفعل نظراً لدوره الريادي والفاعل الذي يضطلع في مختلف الفعاليات والمنافسات الخاصة بفئة أصحاب الهمم، فهو قائد في منتخب السلة الإماراتي الذي يضم 4 فرق ذكور وإناث قوامهم 40 لاعباً. اثنان للأولمبياد الخاص والآخران موحدان ويضمان شركاء «أسوياء»، ولا يكتفي الشيزاوي فقط بالتدرب برفقة زملائه أو اللعب كأي عنصر ضمن المنتخب، بل يتقمص دور المدرب ويساعد الكادر الفني في إنجاز عمله بتوجيه اللاعبين لتنفيذ تعليمات المدرب، كما يلعب دور المايسترو داخل الملعب ويقود المنتخب إلى الانتصارات، لاسيما أن سجل السلة في الأولمبياد الخاص جيد وهو حامل اللقب في النسخة الأخيرة للألعاب العالمية عندما توج بالذهب في 2015 بلوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت شاهدة على بزوغ نجمه.

وفارس الإرادة صاحب ال 32 ربيعاً يجمع بين 3 مهام فهو يعمل في إحدى الجهات الحكومية بالإضافة إلى أنه لاعب بالمنتخب وعضو مجلس إدارة، لم يبدأ ممارسة السلة منذ طفولته، بل دشن مسيرته في 2008 تزامناً مع استضافة أبوظبي للألعاب الإقليمية الثانية، وشارك في 11 بطولة ما بين إقليمية وعالمية، وأبرز إنجازاته تتمثل في حصد الميدالية الذهبية في الألعاب العالمية الماضية.

وتحدث الشيزاوي وقال ل«الخليج الرياضي»: «أشعر بالفخر والاعتزاز بالثقة الكبيرة التي أولاها لي المجلس بضمي إلى عضويته للتنسيق بخصوص كافة الطلبات والاحتياجات لتوفيرها لزملائي اللاعبين، وأتمنى ألا أكون آخر نموذج من اللاعبين القادرين على الدخول ضمن مراكز اتخاذ القرار في الأولمبياد الخاص، وأن نكتشف العديد من اللاعبين القادرين على تولي مسؤولية قيادة فرسان الإرادة في المستقبل، وأن يمثلوا حلقة الوصل لتحقيق تطلعات هذه الفئة التي تعد جزءاً أصيلاً من المجتمع».

وأعلن الشيزاوي أنه ينشد اعتلاء منصة التتويج في الألعاب العالمية والرقم واحد هو المطلب الذي يسعى منتخب الإرادة بشكل عام وكرة السلة بشكل خاص لتحقيقه، وقال" إن أكثر المدربين الذي أثروا في مسيرتي المدرب السوداني علي مياس حينما دشنت مشاركتي في اللعبة على هامش منافسات الألعاب الإقليمية في أبوظبي 2008".

وبيّن أن قسم البطولة الذي نال شرف إلقائه على الحضور في حفل الافتتاح بالألعاب الإقليمية التاسعة التي أقيمت في أبوظبي العام الماضي، يوضح الأهداف الحقيقية والسامية التي أنشئ من أجلها الأولمبياد الخاص، وكان المعنى أو المعزى من نص القسم (دعني أفوز، إن لم أستطع، دعني ألعب). أن الكل مشارك في هذا المحفل ويحظى بفرصة ممارسة الرياضة كالأشخاص الأسوياء بعيداً عن حسابات حصد الميداليات.

وأضاف: «تحضيرات المعسكر مضت على ما يرام على مدار أسبوعين واختتم الاثنين الماضي، واستفاد منه اللاعبون في العديد من النواحي الفنية فضلاً عن رفع معدل اللياقة البدنية، تأهباً للدخول في المنافسات اعتباراً من يوم غد».

وتوجه برسالة إلى زملائه اللاعبين في منتخب الإرادة، يطالبهم ببذل قصارى جهدهم لحصد أكبر عدد من الميداليات الملونة في هذه التظاهرة الرياضية الحاشدة.

وكشف الشيزاوي أن إدارة «إن بي أي» كرة السلة الأمريكية وجهت دعوة له في وقت سابق للحضور ضمن برنامجها المخصصة لأصحاب الهمم، لافتاً إلى أنه مثل الدولة في هذه البرامج لتبادل الخبرات مع العديد من الدول وخوض مباريات ودية، ومشيراً إلى أن البرنامج أتاح الفرصة أمام المشاركين من كل دول العالم للالتقاء بنجوم «إن بي أيه» السابقين والجدد.

وذكر أن سر تألقه وبروز نجوم منتخب آخرين كحمدة الحوسني في ألعاب القوى وفارس المري في البولينج يعود إلى تميز كل شخص بعامل إيجابي سواء في شخصيته القيادية، واستشهد بزميليه الحوسني والمري في حصدهما لعدد كبير من الميداليات ولاسيما الذهبية، مشيراً إلى أنه يفتخر بأن يكون اسمه بين نجوم الأولمبياد الخاص، ومتمنياً أن يكون قدوة لزملائه دائماً.