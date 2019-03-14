هكذا أغرى بيريز زيدان بالعودة لتدريب ريال مدريد

اسماء السيد - نجح نادي ريال مدريد الإسباني في إعادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لتدريب الفريق الملكي القدم لخلافة الأرجنتيني سانتياغو سولاري المقال من منصبه بسبب النتائج المخيبة، لكن ذلك لم يكن سهلا على إدارة النادي برئاسة فلورنتينو بيريز.

وبعد عودته على رأس الجهاز الفني لريال مدريد، يريد زين الدين زيدان إعادة النادي الملكي إلى "حيث يجب أن يكون" من خلال تعاقدات مع كوكبة مع النجوم ليستعيد بالتالي سياسة "غالاكتيكوس" التي اعتمدها رئيس النادي فلورنتينو بيريز سابقا.

وكشفت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن إدارة النادي الملكي جهزت مبلغا كبيرا يقدر بـ 300 مليون جنيه إسترليني لزيدان، كي يعد الميرنغي إلى منصات التتويج.

ووفقا للصحيفة فإن بيريز أقنع زيدان بالعودة إلى تدريب ريال مدريد، بعدما أبدى استعداده له بتوفير 300 مليون جنيه إسترليني، لإعادة ترميم صفوف الفريق الملكي الذي يبدو أنه في طريق الخروج خال الوفاض هذا الموسم.

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وجاءت عودة "زيزو" بعد 3 هزائم متتالية للريال في سانتياغو برنابيو أمام غريمه التقليدي برشلونة (مرتان في إياب نصف نهائي مسابقة الكأس المحلية، والدوري) وأياكس أمستردام الهولندي في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، أدت إلى خروج النادي الملكي خالي الوفاض مبكرا من المنافسة على الألقاب الممكنة في 2019.

وتابعت الصحيفة أن فلورنتينو بيريز، وعد زيدان بإجراء تجديد شامل ومكلف للفريق المريض لإقناع الأسطورة الفرنسي بالعودة إلى برنابيو.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيدان يضع في قائمة أولوياته كريستيان إريكسن نجم توتنهام والبلجيكي إيدين هازارد صانع ألعاب تشيلسي، في حين أضافت أن بيريز وعد "زيزو" بجلب البرازيلي نيمار دا سيلفا والفرنسي كيليان مبابي ثنائي باريس سان جيرمان.

وكشفت الصحيفة أيضا أن إدارة النادي الملكي تسعى لبيع الويلزي غاريث بيل والكرواتي لوكا مودريتش خلال الصيف المقبل، من أجل توفير الأموال الكافية لإبرام الصفقات الجديدة.

