ريكياردو سعيد مع رينو ويحذر من صعوبة خرق هيمنة الفرق الثلاثة الكبيرة

اسماء السيد - يشعر الاسترالي دانيال ريكياردو بسعادة جارفة بعد انضمامه الى فريقه الجديد رينو، فيما حذر جماهيره عدم انتظار في الوقت الحالي الكثير منه في جائزة استراليا الكبرى، التي تفتتح الاحد موسم بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد. كما يبقى حذرا بشأن حظوظ فريقه في خرق هيمنة الفرق الثلاثة الكبيرة كل من مرسيدس، فيراري وريد بول.

وادهش الاسترالي الفائز بسبعة سباقات عالم "الفئة الملكة" عندما اعلن العام الماضي انتقاله من ريد بول الذي دافع عن ألوانه خمسة اعوام الى فريق رينو من أجل "انطلاقة جديدة" كما قال، وهو متلهف للمشاركة في السباق الافتتاحي في ملبورن هذا الاسبوع.

ولم يتمكن ريكياردو، المولود في بيرث، من مقاومة اغراء المال اذ يقال ان عقده مع المصنع الفرنسي أكثر بثلاث مرات مما كان يتقاضاه مع الحظيرة النمسوية.

وقال ريكياردو "خضعنا لتجارب شتوية جيدة، وسعادتي تزداد كل مرة أدخل فيها الى مقصورة السيارة والسباق الاول سيكون مثيرا"، مضيفا "أشعر بالراحة مع الفريق. السير داخل المرآب، الصعود الى السيارة وجميع الامور تسير بشكل جيد الآن".

وبعد عودة فريق رينو الى حلبات الفورمولا واحد كمصنع كامل عام 2016، بعد شرائه لفريق لوتس، احتل المركز التاسع في ترتيب المصنعين، قبل أن يتقدم للمركز السادس عام 2017، والمركز الرابع العام الماضي.

- "نعمل من اجل تقليص الفارق"-

ورأى السائق الاسترالي أنه "سيكون هناك الكثير من الآمال والتركيز علينا، ولكن سنبقى واقعيين بما يتوجب علينا أن نحققه".

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وأردف قائلا "ولكن ذلك لا يردع من واقع أننا سنبذل أفضل ما لدينا. المنافسة في منتصف الترتيب ستكون محتدمة، ولكن نعمل من اجل تقليص الفارق عن فرق المقدمة. السباق الاول هو الفصل الاول من هذه الرحلة".

ويزامل ريكياردو هذا العام الالماني نيكو هالكينبيرغ، فيما يؤكد مدير الفريق الفرنسي سيريل أبيتبول أنه سعيد بالحصول على سائقَين يملكان خبرة كبيرة داخل سيارتي "آر أس19" باللونين الاسود والاصفر.

وقال أبيتبول "لدينا سيارة جديدة اظهرت قدراتها في برشلونة (خلال التجارب). المحرك (المجموعة الدافعة) تطور كثيرا والثنائي المؤلف من دانيال ونيكو هو ربما الثنائي الاقوى عند خط الانطلاق".

وأردف قائلا "نتطلع قدما لرؤيتهما (ريكياردو وهالكينبيرغ) يظهران خبرتهما وموهبتهما على الحلبة. هذا الزخم الاضافي لثنائية دانيال ـ نيكو تجلب الثقة للفريق هذا العام".

في المقابل اكد ريكياردو أنه "على نفس المستوى" مع هالكينبيرغ، في وقت تنتظر الجماهير بفارغ الصبر رؤية تجاوزات الاسترالي على الحلبات.

وصرح ريكياردو لصحيفة ملبورن هيرالد صن قائلا "احتمال الانطلاق من مراكز المقدمة ضئيل، لذا فان احتمال ان تكون هناك المزيد من السيارات امامي أكبر وان تتجاوزني المزيد من السيارات". وختم "ربما سترون المزيد من دانيال ريكياردو الذي اعتدتم عليه. هذا سيساعدني فقط في الوضع الحالي، وليس هناك اي سبب يدعوني للتراجع".