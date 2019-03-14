شكرا لقرائتكم خبر عن الكومى والمزين يشاهدان لقاء بايرن وليفربول بصحبة مسئولى دمنهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاهد أيمن المزين المدير الفنى لطنطا، بصحبة الإعلامى إيهاب الكومى مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ التى انتهت مؤخرا بثلاثة أهداف مقابل هدف بمقر نادى طنطا الرياضى .

واصطحب الثنائى كل من محمد أبو فريخة أمين صندوق طنطا والدكتور مجدى أبو فريخة رئيس اتحاد كرة السلة وعلاء عكاشة مدير الكرة لأبناء السيد البدوى وعصام شوبير عضو مجلس الإدارة بجانب نائب رئيس دمنهور .

يأتى ذلك قبل ساعات قليلة من مباراة طنطا ودمنهور فى الثالثة من عصر اليوم فى الجولة الـ22 للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى فى إطار الروح الرياضية التى تسود بين أندية بحرى فى الوقت الحالى ونبذ التعصب بين ناديي طنطا ودمنهور قبل مباراتهما الصعبة .

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يذكر ان ليفربول حقق فوزا كبيرا بالفوز خارج ملعبه على بايرن ميونيخ بثلاثة أهداف مقابل هدف ليتأهل لدور الثمانية من دورى أبطال أوروبا .