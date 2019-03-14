شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مصيلحى: تجاوزات جماهير الإتحاد لا أحد يتحملها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد مصيلحى رئيس نادى الإتحاد السكندرى أن تجاوزات جماهير ناديه لا أحد يتحملها خلال الفترة الماضية مؤكدا على أنه لابد من مساندة اللاعبين خلال المرحلة المقبلة .

وأضاف محمد مصيلحى خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت أن التفاهم الذى قام به حلمى طولان المدير الفنى للفريق مع وليد صلاح الدين مدير الكرة ظهر على أداء اللاعبين وأدى لتحقيق الفريق للفوز خارج ملعبه فى المباراتين الماضيتين .

وأشار رئيس الاتحاد السكندرى أنه قام بتكوين فريق قادر على المنافسة خلال السنوات القادمة بعد حالة الانسجام التى ظهرت بمباراة الفريق امام الجونة فى مسابقة الدورى الممتاز .

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