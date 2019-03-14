شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 13 / 3 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 13 / 3 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، فضل: الإعلان عن نظام التطوع قريبا.. وأتمنى مشاركة كل المصريين في البطولة

تكشف اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا عن الشكل النهائي وطريقة التقدم بالنسبة للمتطوعين للعمل بجميع لجان البطولة خلال الأسبوع المقبل.

رئيس لجنة الإعاشة بأمم أفريقيا: الوطنية ستكون سبب نجاح البطولة فى مصر

أثنى المهندس شريف سالم رئيس لجنة الإعاشة والإقامة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر على المشاعر الوطنية النبيلة من جانب بعض أصحاب ومسئولي الفنادق والمؤسسات التي يتم التفاوض معها في هذه المرحلة من أجل استضافة المنتخبات المشاركة في البطولة وجماهيرها.

الخلفية تهدد مشاركة مروان محسن أمام شبيبة الساورة والضامة تهاجم ربيعة

أكد مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلي أن ثنائي الفريق مروان محسن ورامي ربيعة أصبحا مهددان بالغياب عن مواجهة شبيبة الساورة الجزائرى، المقرر اقامتها مساء السبت في ختام مباريات دور المجموعات ببطولة دوري ابطال افريقيا.

شاهد.. لاسارتى "بياخد البركة" من جوزيه قبل مواجهة الساورة المصيرية

قام الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلي، بلقطة طريفة فور مقابلة الساحر البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق للشياطين الحمر، فى ملعب التتش بالجزيرة.

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الزمالك يرد على شائعة منشطات طارق حامد

رد مصدر مسئول بنادى الزمالك، على الأنباء التى وردت مؤخرًا حول إيجابية نتيجة تحليل المنشطات لطارق حامد، بعد خضوعه للتحليل عقب مواجهة جورماهيا الكيني في الجولة الخامسة من دور المجموعات بالكونفدرالية والتي انتهت لصالح الزمالك برباعية نظيفة.

حازم إمام يعود لتدريبات الزمالك استعدادًا لمواجهة نصر حسين داى

عاد حازم إمام، الظهير الأيمن للزمالك، للمشاركة فى التدريبات الجماعية لفريقه، التى أقيمت اليوم، الأربعاء، استعدادًا لمواجهة نصر حسين داى، المقرر لها الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، للمجموعة الرابعة التى يحتل صدارتها الأبيض برصيد 8 نقاط، وخلفه بترو أتليتكو الأنجولى برصيد 7 نقاط، ويليه نصر حسين داى الجزائرى فى المركز الثالث بنفس الرصيد، فيما يأتى جورماهيا الكينى فى المركز الرابع والأخير برصيد 6 نقاط.