الآن: نتيجة مباراة برشلونة وليون اليوم في دوري أبطال أوروبا وميسي يقود البرسا لدور الثمانية

تتجه الأنظار اليوم لملعب الكامب نو معقل البلوجرانا برشلونة حين يستضيف الفريق الفرنسي الوحيد المتبقي في البطولة “ليون” في مباراة حسم التأهل لدور الثمانية الكبار، فبرشلونة يستهدف اليوم حسم اللقاء منذ أولى الدقائق بالاضافة أيضا لتأمين خط دفاعه ومرماه من تلقي أي أهداف حيث انتهت مباراة الذهاب بنتيجة التعادل السلبي مما يمنح ليون أفضلية الصعود في حالة تحقيق الفوز بأي نتيجة وفي حالة التعادل الايجابي لأن في حالتها سيتم اعتبار هدفها خارج الأرض بهدفين وهو ما سيلغى في البطولة القادمة.

نتيجة مباراة برشلونة وليون اليوم

ويُقام اللقاء الكبير في تمام الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة العاشرة بتوقيت القاهرة، وسيتم نقل اللقاء مباشرة عبر قناة beIN sport القطرية بتعليق حفيظ دراجي للقناة الأولى صوتيا، بينما كانت القناة الثانية للمعلق المصري علي محمد علي.

ويسعى المدرب فاليفردي للتأكد على قدرة فريقه على الوصول للمباراة النهائية من خلال مباراة اليوم حيث يمني فاليفيردي النفس بالبطولة الأوروبية الأقوى لأول مرة له.

تشكيل ليفربول: تير شتيجن، سيرجي روبيرتو، بيكيه، لينجليت، جوردي ألبا، بوسكيتس، إيفان راكيتيتش، آرثر، ميسي، سواريز، كوتينيو.

لاعبي الفريقين يقومون بعمليات الاحماء وحماس شديد للجماهير

بداية المباراة الآن

الدقيقة 17: ميسي يسجل الاول لبرشلونة عن طريق ركلة جزاء

مرور نصف ساعة من الشوط الأول والبرسا أقرب لتسجيل هدف ثاني ومباراة قوية

في الدقيقة 32 يستطيع كوتينهو بعد أسيست من سواريز باحراز الهدف الثاني للبرسا

بداية الشوط الثاني

في الدقيقة 58 توزارت يسجل الأول لليون والمباراة تزاداد في اثارتها

ميسي يسجل الثالث وجيراد بيكيه يضيف الرابع في الدقيقة 82

ديمبلي يضيف الهدف الخامس وبرشلونة يفوز على ليون بخماسية

مباراة برشلونة وليون

ولم يتبقى سوى نادي فرنسي وحيد في البطولة وهو فريق ليون بعد أن خرج باريس سان جيرمان على يد مانشستر يونايتد ولكن ليون يواجه التاريخ الليلة فملعب برشلونة طوال تاريخه كان عقدة للأندية الفرنسية فقد خاض -حسب صحيفة ماركا- برشلونة على ملعبه أكثر من 35 لقاء ضدها ولم يتمكن فريق فرنسي من الفوز على البلوجرانا في هذا الملعب، فهل سيستمر البارسا في مواصلة التاريخ أم سيقصي ليون قطب الكرة الأسبانية الآخر بعد اقصاء الريال على يد أياكس.