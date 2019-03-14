ماني يقود ليفربول لدور الثمانية في بطولة دوري أبطال أوروبا وليفربول يحرج البايرن وسط جمهوره

يشهد ملعب أليانز أرينا موقعة غاية في الأهمية بين ليفربول والبايرن في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، وينتظر الملايين من الجماهير مباراة اليوم بسبب مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل السلبى على ملعب الأنفيلد في معقل الريدز، ويرى كلوب أن المباراة صعبة للغاية بسبب طريقة لعب البايرن على أرضهم وبين جماهيرهم.

ليفربول وبايرن ميونخ

انطلقت صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والثامنة بتوقيت غرينتش على قناة beIN sport HD 1 بتعليق صوتي من عصام الشوالي على القناة الصوتية الأولى وخليل البلوشي على القناة الصوتية الثانية.

نتيجة مباراة ليفربول والبايرن

وقد تحدث كلوب عن لوفرين واحتمالية مشاركته في مباراة اليوم فقد أكد كلوب أنه سيكون متواجد على دكة البدلاء ومن الممكن أن يُشارك في جزء من المباراة وليس المباراة كاملة لكن وجوده سيعطي اللاعبين دفعة قوية لا محالة، ويريد ليفربول تخطي عقبة بايرن ميونيخ والعبور لدور الثمانية.

بداية هجومية لصالح ليفربول ولكن دفاع البايرن يتدخل ويُنقذ المرمى

البايرن يُهاجم بقوة على مرمى ليفربول ولكن الدفاع القوي لليفر يمنع البايرن من تسجيل أهداف

ماني يُسجل هدف ليفربول الأول بعد مرور 27 دقيقة من عمر المباراة

الدقيقة 39: بايرن ميونخ يتعادل بهدف من خطأ دفاعي

ليفربول يتعادل بهدف مقابل هدف لصالح البايرن على أرض البايرن، وقد أحرز الهدف الأول لصالح ليفربول ماني بينما سجل هدف التعادل لاعب ليفربول من خطأ دفاعي.