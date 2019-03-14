الآن: نتيجة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم الأربعاء وماني وفان ديك يصعدان بالريدز لدور الثمانية...

في واحدة من أقوى المباريات على المستوى العالمي والأوروبي يستضيف اليوم فريق بايرن ميونخ الفريق الانجليزي ليفربول في ملعب من أقوى ملاعب الحماس في الأليانز أرينا في مباراة حسم بطاقة التأهل لدور الثمانية حيث يسعى كلا الفريقين وبقوة لانتزاع التأهل بأقصى جهد وقوة يمتلكها كل فريق وتكمن اثارة المباراة في أن نتيجة مباراة الذهاب لم تحسم أي شئ كونها انتهت بدون أهداف مما يمنح بطاقة العبور مباشرة للفريق الفائز بأي نتيجة.

نتيجة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ

وتنطلق مباراة ليفربول وبايرن ميونخ في تمام العاشرة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية حيث تُذاع المباراة على قناة beIN sport HD1 بتعليق عصام الشوالي على القناة الصوتية الأولى وخليل البلوشي على القناة الصوتية الثانية.

وقد أعلن الألماني كلوب مدرب ليفربول أن الفريق ربما ستتاح له فرصة التقدم وخطف هدف لأن البافاري سيغير طريقة لعبه التي خاض بها مباراة الذهاب مما يسمح ببعض الحرية في الهجمات المرتدة للفريق.

الفريقان يصلان ملعب الأليانز أرينا وسط استقبال من جماهير البايرن، وتوقعات بحضور جماهيري قوي للمباراة واللاعبون يستعدون لاجراء العمليات الاحمائية

لاعبي ليفربول على أرضية الملعب للعمليات الاحمائية وابتسامات بين اللاعبين وسط أجواء باردة

نهاية عمليات الاحماء واللاعبون يتجهون لأرض الملعب ودقائق على انطلاقة الشوط الأول

الدقيقة 26 ماني ينجح في احراز هدف جميل لليدز وليفربول يتقدم والبايرن في ورطة

الدقيقة 40: ماتيب يحرز هدف في مرماه والبايرن يعود للقاء بمساعدة ليفربول

بداية الشوط الثاني

الدقيقة 50: صلاح يسدد ببراعة وقوة كادت أن تعلن عن الهدف الثاني

الدقيقة 69: هدف جميل يسجله فان ديك لليفربول والمباراة تذهب في اتجاه الفريق الانجليزي والبايرن على بعد 20 دقيقة من الخروج

الدقيقة 84: أسيست من صلاح وماني يضرب البايرن بالثالث

نهاية المباراة

ليفربول وبايرن ميونخ

ويدخل الريدز المباراة قادمين من انتصار كبير في الدوري الانجليزي حيث حقق الفريق فوز على بيرنلي برباعية مقابل هدفين سجلهما فرمينو وماني هدفين لكل لاعب وهو ما يضع البافاري تحت ضغط تأمين الدفاع لمقابلة الثلاثي الناري في خط هجوم ليفربول لتأمين المرتدات التي يتقنها ليفربول بسبب تواجد السرعات الكبيرة لدى جناحي الفريق ماني ومحمد صلاح.