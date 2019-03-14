برشلونة يتأهل لدور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا 2019 بعد الفوز على ليون بخماسية

تُستكمل اليوم مباريات دور الستة عشر بمباراة تجمع بين برشلونة وليون في بطولة دوري أبطال أوروبا، ويستعد برشلونة لجلد ليون على ملعبه خاصة مع الحضور الجماهيري الكبير المعتاد على ملعب كامب نو لمساندة الفريق الكاتالوني في المباريات الإقصائية من البطولة، حيث لم يقل الحضور الجماهيري في المباريات السابقة عن 90 ألف متفرج.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة وتُنقل على قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق من العالمي حفيظ دراجي وعلي محمد علي، وينتظر جماهير برشلونة تحقيق نتيجة كبيرة على ليون في لقاء اليوم تصعد على إثرها لدور الثمانية.

نتيجة مباراة برشلونة وليون

ومن الجدير بالذكر أن برشلونة استطاع تحقيق الفوز على ليون في أربعة مواجهات سابقة بينما لم يُحقق ليون الفوز على برشلونة في أية مباريات سابقة ولكن تمكن من التعادل معه في ثلاثة مباريات كان آخرها مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين.

بداية المباراة الآن وبداية هجومية للبارسا

البارسا يتقدم بهدف ميسي من ضربة جزاء

كوتينهو يُحرز الهدف الثاني لصالح نادي برشلونة وبرشلونة يضع قدم في دور الثمانية

نهاية الشوط الأول بفوز برشلونة بهدفين مقابل لاشيء أحرز الأهداف ميسي وكوتينهو، وشهد الشوط الأول استحواذ من جانب نادي برشلونة.

الهدف الدقيقة 78: ميسي يحرز الهدف الثالث للبارسا

الدقيقة 81: بيكيه يسجل الرابع لبرشلونة

الدقيقة 86: المتألق عثمان ديمبلي يسجل الخامس لفريق برشلونة

الشوط الثاني انتهى بفوز البارسا بخمسة أهداف مقابل هدف في مباراة مُثيرة وقوية، وبرشلونة يتأهل رسمياً إلى دور الثمانية.