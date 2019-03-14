يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر اليوم بجودات محتلفة بدون تقطيع

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و المباراة حصريا على قناة “beIN SPORT 1 HD” الرياضية القطرية المشفرة، و سيعلق على المباراةعصام الشوالي + خليل البلوشي.

يعاني فريق ليفربول من إصابة كل من تشامبرلين، وجوميز

تشكيل ليفربول

ليفربول

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: آندرو روبرتسون – فيرجيل فان دايك – جويل ماتيب – ترينت أليكساندر آرنولد

خط الوسط: هندرسون- فابينيو – جورجينيو فينالدوم أو (ميلنر)

وفي الهجوم: ساديو ماني – روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح.

تم عزف السلام لكل فريق

الشوط الأول

بدات المباراة الآن لفربول يرتدى لون رمادى بينما بايرن ميونخ يرتدى الفانلة الحمراء

سيطرة من فريق باين ميونخ على منتصف الملعب

توقف اللعب لاصابة أحد لاعبى ليفربول اندرسون

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د 8 فرصة خطيرة لفريق بايرن لكن تسديدة اعلى المرمى

فى الدقيقة العاشرة انفراد للبايرن و لكن دفعة من مدافع ليفربول و مطالبة للاعبين بضربة جزاء لبايرن لكن الحكم لايحتسب شىء و تخرج ضربة مرمى

بعد مرور ربع ساعة من الشوط الأول و لا يوجد هجمات خطيرة من ليفربول

د 19 نزول فابينو فى تغيير اضطرارى لفريقليفربول بعد اصابة اندرسون

الدقيقة 25 استطاع ساديو مانى احراز هدف التقدم لفريق ليفربول

بعد مرور 34 دقيقة ليفربول مازال 1/0 و هناك ركنية لفريق ليفربول

فى الدقيقة 38 استطاع فريق بايرن ميونخ احراز هدف التعادل لتصبح النتيجة 1/1

انتهى الشوط الاول 1/1

بدأ الشوط الثانى

فرصة خطيرة من محمد صلاح و تسديدة قوية يصدها الحارس

د 56 هجمات خطيرة من فريق ليفربوا بقيادة مانى و صلاح

د 59 عرضية خطيرة من بايرن و لكن تمر من امام المدافعين و المهاجمين بسلام

فى الدقيقة 69 فان دايك لاعب ليفربول احرز هدف التقدم

د 80 ساديو مانى يحرز الهدف الثالث لصالح ليفربول

انتهت المباراة بفوز ليفربول 3/1