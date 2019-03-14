نتيجة لقاء ليفربول وبايرن ميونخ في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا

يبحث العديد من جماهير العالم العربي عن مباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وتنطق المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت مصر على ملعب أليانز أرينا في معقل البايرن، ويتسم البايرن على ملعبه بالقوة ويصعب التغلب عليه.

مباراة ليفربول وبايرن ميونخ

تنقل قناة بي ان سبورت الرياضية الأولى المباراة بتعليق عصام الشوالي، ومن الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب قد شهدت التعادل بين الفريقين بدون أهداف مما يجعل المباراة صعبة على كلا الفريقين حيث يستطيع ليفربول التأهل في حالتي الفوز أو التعادل بنتيجة إيجابية بينما فرصة البايرن تكاد تكون صعبة خاصة وأنه يحتاج للفوز لا غير.

وقد تعرض نجم ليفربول محمد صلاح لموجة جديدة من الانتقادات بسبب تصريحاته الأخيرة؛ وقد اتهمه البعض بالغرور، وقد دافع عنه العديد من مشاهير كرة القدم المصرية ذاكرين له العديد من المواقف التي تُظهر تواضعه، وقد نشر صلاح تويته على حسابه الشخصي أكد فيها على الاندهاش الشديد بسبب تفسير تصريحاته بطريقة خاطئة.

بداية المباراة وسقوط لاعب ليفربول على أرضية الملعب وتوقف المباراة

الدقيقة 16: هدوء في المباراة حتى الآن والمباراة سجال بين الفريقين

الدقيقة 27: ماني يتقدم بهدف لصالح ليفربول في مرمى البايرن بمهارة فردية

الدقيقة 39: البايرن يتعادل في المباراة بخطأ دفاعي من مدافع ليفربول

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف حيث أحرز ليفربول الهدف الأول ثم تعادل البايرن من خطأ دفاعي في المباراة حيث سجل لاعب ليفربول الهدف في مرماه