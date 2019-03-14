“الان ملخص واهداف مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ” في جولات دور ثمن النهائي من دوري أبطال...

الان نتيجة مباراة بايرن ميونيخ وليفربول يلا شوت تبدء مباراة البايرن ضد الليفر في عودة ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا، وتقام المباراة على ملعب أليانز أرينا بالعاصمة الألمانية ميونيخ مساء الأربعاء 13/3/2019، نتيجة مباراة بايرن ميونيخ وليفربول كورة لايف ويأمل بايرن في في تحقيق انتصار على أرضه من أجل ضمان التأهل، فيما يطمح ليفربول في تحقيق مفاجأة كبيرة والاستمرار في مشواره بالبطولة.

نتيجة مباراة بايرن ميونيخ وليفربول اليوم

نتيجة مباراة بايرن ميونيخ وليفربول كورة اون لاين يلعب فريق بايرن ميونيخ في لقاء الإياب بثمن نهائى دورى الأبطال، ويأمل البلفارى في تحقيق انتصار كبير في اللقاء المرتقب، كما يسعى لتحقيق فوز من أجل استمرار المشوار وإسعاد الجماهير، مباراة بايرن ميونيخ وليفربول يوتيوب ويطمح البايرن في حسم بطاقة التأهل والعبور للدور القادم ومواصلة الزحف نحو اللقب.

نتيجة بايرن ميونيخ وليفربول اليوم

نتيجة مباراة بايرن ميونيخ وليفربول كورة ستار وتأهل بايرن ميونيخ في صدارة المجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة، حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في لقائين، مباراة بايرن ميونيخ وليفربول كورة ستار وكانت أخر مبارياته بالدورى أمام فلفوسبورج وحقق الفوز بنتيجة كبيرة 6-0 خلال دة اللقاء.

مباراة بايرن ميونيخ وليفربول كورة اون لاين وتنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة، وفي الساعة 23:00 بتوقيت السعودية الدولى، وفي الساعة 20:00 بالتوقيت الدولى لغرينتش

مباراة بايرن ميونيخ وليفربول بين سبورت تنقل مباراة البايرن والليفر في إياب ثمن نهائى دورى الأبطال على قنوات. bin sport hd1.

Advertisements

تشكيلة ليفربول الرسمية: آليسون ، فان دايك، فينالدوم، ميلنر، فيرمينو، ماني، صلاح، هندرسون، روبيرتسون، ماتيب، آرنولد. تشكيلة بايرن ميونيخ الرسمية: نوير، سولي، هوملز، الكنتارا، ريبري، خافي مارتينيز، ليفاندوفسكي، خاميس رودريغيز، غنابري، آلابا

ملخص واهداف مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ

انتهى الشوط الاول من مبار بايرن ميونيخ وليفربول اليوم بالتعادل الايجابي سجل هدف الليفر اللاعب ساديو مانى وسجل هدف البايرن اللاعب فيرجيل فان ديك وهو هدف في مرماه

مع بداية الشوط الثاني سجل فيرجيل فان ديك الهدف الثاني لليفربول ثم تبعه فى الدقيقة 84 الهدف الثالث بأقدام ساديو ماني

نهاية المباراة ليفربول الى ربع النهائي ان شاء الله

رســمــيـاً | الريدز سابع المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ورابع الإنجليز في دور الثمانية