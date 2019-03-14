نتيجة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا وماني يقود الريدز نحو ربع النهائي

يعود دوري أبطال آوروبا في آخر أيام درو الستة عشر مع النهاية بمباراة قمة منتظرة كبيرة ينتظرها كل الجمهور المتيم بالكرة العالمية حين يحل فريق ليفربول ضيفا ثقيلا على فريق بايرن ميونخ على ملعبه بحثا عن التأهل في مباراة وصفها الكثير بنهائي مبكر وبررت على صحته مباراة الذهاب التي شهدت تقلبات شديدة وفرص ضائعة بالجملة بغرابة لا تدل مطلقا على النتيجة التي آلت لها وهى التعادل السلبي.

نتيجة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ

وعن موعد المباراة فالمباراة تنطلق في تمام الساعة العاشرة في نفس توقيت المباراة الأخرى والتي تجمع بين برشلونة وليون، والجدير بالذكر أن كلتا المبارتين انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف في الذهاب، وسيتم نقل اللقاء عبر قناة بي ان سبورت HD1 بتعليق عصام الشوالي وخليل البلوشي ويسبق المباراة استديو تحليلي خاص بها.

وقد تعرض نجم الفريق الانجليزي محمد صلاح لبعض الانتقادات أمس مما دفعه لكتب على حسابه الشخصي مبديا اندهاشه من الذين يتصيدون له الأخطاء غير المقصودة على حد قوله، ويخشى مشجعي الفريق أن تؤثر هذه الأمور على مستوى اللاعب في مباراة اليوم.

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لاعبو الفريقين يصلان لملعب الأليانز معقل البافاري واستعدادت صحفية مكثفة لمتابعة لقاء القمة

تشكيل ليفربول : أليسون ، أرنولد ، ماتيب ، فان ديك ، روبرتسون ، ميلنر ، فينالدوم ، هندرسون ، ماني ، صلاح ، فيرمينو.

تشكيل بايرن ميونيخ: نوير ، رافينيا ، سولي ، هوميلز ، ألبا ، خافي مارتينيز ، تياجو ، جنابري ، جيمس رودريجيز ، ريبيري ، ليفاندوفسكي.

بداية المباراة الأن بضغط كبير

مرور ربع ساعة من المباراة وتوازن كبير من الجانبين والتعادل السلبي مازال قائم

في الدقيقة 26: ساديو ماني يراوغ نوير ويحرز هدف رائع والريدز يتقدم بهدف

في الدقية 40 وقبل نهاية الشوط الاول جوان ماتيب ممدافع ليفربول يحول عرضية لهدف في مرماه والبايرن يتعادل

الدقيقة 69: فان ديك يسجل الهدف الثاني للريدز والنتيجة 2-1 لليفربول والبايرن أمام بوابة الخروج

في الدقيقة 84 محمد صلاح يرسل كرة لماني وماني يسجل الثالث ونهاية اللقاء بفوز ليفربول بثلاثية

مباراة ليفربول وبايرن ميونخ

وقد أكد كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أن ليفربول يجب أن يتحلي بالحماسة والشجاعة الكافية لتقديم أقصى ما يمتلكون ليتمكنوا من اقصاء بايرن ميونخ الذي عندما يكن في أفضل حالاته فانه من الصعب التغلب عليه، ولكنه يرى أن البايرن سيلعب غدا للهجوم وهو ما يعطي مساحة للريدز للانطلاق وخطف هدف.