القنوات المفتوحة وموعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2019| الأندية المتأهلة إلى دور الثمانية من...

نقدم لكم القنوات المفتوحة وموعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2019/2018، وذلك بعد التعرف على الأندية الثمانية المتأهلة إلى مباريات دور الثمانية من مباريات دوري أبطال أوروبا، والتي تعرف تواجد العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، كما سنقدم لكم بعد إجراء قرعة ربع نهائي دوري الأبطال، نتيجة قرعة دور ربع نهائي من البطولة الأوروبية.

موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2019

أعلان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “الويفا” أنه موعد إجراء قرعة دوري أبطال أوروبا 2019 في دور ربع النهائي، سيكون يوم الجمعة 15 مارس 2019، وسنقدم لكم توقيت القرعة لاحقا فتابعونا.

القنوات المفتوحة الناقلة لقرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

بخصوص القناة المجانية المفتوحة الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا في دور الثمانية، ستكون هي قناة بي ان سبورت الإخبارية المفتوحة على القمر الصناعي النايل سات، حيث تقوم القناة ببث قرعة دوري الأبطال مجانا على القناة المفتوحة للجماهير العربية.

الأندية المتأهلة إلى مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

والأندية التي ستشارك في قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، هي كل من برشلونة الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي، بجانب أياكس الهولندي، وبورتو البرتغالي، فما سيتواجد أربعة أندية من إنجلترا، وهما كل من مانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، وتوتنهام، بجانب ليفربول.