نتيجة مباراة برشلونة وليون ومهرجان أهداف بدوري أبطال أوروبا دور الستة عشر

يُواجه نادي برشلونة اليوم نظيره نادي ليون الفرنسي في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، ويبحث فالفيردي عن البطولة الأولى له مع النادي خاصة وأنه يمتلك عناصر قوية مثل ميسي وكوتينهو وديمبلي وغيرهم من اللاعبين ذات المهارات العالية التي تستطيع قلب النتيجة في أي وقت لصالح البارسا.

برشلونة وليون

وتتجه أنظار عشاق برشلونة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشرة بتوقيت السعودية نحو ملعب الكامب نو لمتابعة المباراة الهامة، وتقوم مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية بتخصيص قناة beIN SPORTS HD 2 لنقل اللقاء، ويُعلق على اللقاء كلاً من حفيظ دراجي وعلي محمد علي.

نتيجة مباراة برشلونة وليون

ومن الجدير بالذكر أن برشلونة يحتل المركز الأول في الدوري المحلي بينما يحتل ليون المركز الثالث في الدوري المحلي،ويُذكر أن برشلونة لم يخسر على ملعب الكامب نو في المواجهات الإقصائية في آخر أربعة مواسم، كما تشهد المباريات حضور جماهيري كبير لدعم الفريق.

انطلاق المباراة الآن وبرشلونة تُهاجم

برشلونة تتقدم بهدف يحرزه ميسي من ضربة جزاء

الدقيقة 31: برشلونة تتقدم بهدف ثاني عن طريق لاعبها كوتينهو

نهاية شوط المباراة الأول بفوز برشلونة بهدفين أحرزهما ميسي من ضربة جزاء وكوتينهو، وبهذه النتيجة يضمن برشلونة صعوده للدور المقبل

نهاية المباراة بفوز برشلونة بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد أحرز الأهداف كلاً من ميسي وبيكيه وكوتينهو وديمبلي.