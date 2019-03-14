نتيجة مباراة برشلونة وليون اليوم في دوري أبطال أوروبا تأهل البرسا

ضمن منافسات مباريات إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وعلى ملعب الكامب نو بمدينة برشلونة بإقليم كتالونيا بإسبانيا، يلتقي مساء الليلة فريقا برشلونة وليون الفرنسي في مباراة يسعى فيها ميسي ورفاقه لحصد بطاقة العبور لدور الثمانية الكبار في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان فريق ليون الفرنسي قد تمكن من التأهل لدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد أن حل في المركز الثاني بالمجموعة السادسة من دوري المجموعات، وتمكن الفريق الفرنسي من حصد 8 نقاط، وضعته خلف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

أما فريق برشلونة الإسباني فيدخل هذه المباراة باحثاً عن الفوز من أجل وضع خطوة نحو تأهله حصد لقب بطولة دوري أبطال أوروبا، الفريق الكتالوني خاض دوري المجموعات من دوري الأبطال هذا الموسم في المجموعة الثانية، واستطاع البلوجرانا أن يحصد 14 نقطة ليكون على صدارة هذه المجموعة.

نتيجة مباراة الذهاب بين برشلونة وأوليمبك ليون الفرنسي في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، لذا فإن فريق برشلونة مطالب بتحقيق الفوز في مباراة الليلة من أجل التأهل لدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة وليون

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة برشلونة وليون الفرنسي الليلة في إياب دور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وليون

هذا وستقوم قناة bein SPORTS HD2 بالنقل الحي والمباشر للمباراة برشلونة اليوم ضد أوليمبيك ليون الفرنسي في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، على أن يقوم بالتعليق على أحداث المباراة المعلق رؤوف بن خليف.

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نتيجة مباراة برشلونة وليون

انطلقت صافرة بداية مباراة برشلونة وليون الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، وسنقوم معكم بمتابعة أهم أحداث المباراة.

وفي الدقيقة الثامنة عشر من زمن المباراة تمكن الأرجنتيني ليونيل ميسي من تسجيل الهدف الأول لفريقه من ركلة جزاء.

وتمكن كوتينيو من تسجيل ثاني أهداف البرسا في الدقيقة الحادية والثلاثين، لتصبح النتيجة تقدم البرسا بهدفين دون رد.

واستطاع لوكاس توزارت تقليص الفارق وتسجيل أول أهداف ليون في الدقيقة الثامنة والخمسين من عمر المباراة.

وعاد ميسي من جديد ليسجل ثالث أهداف البرسا وهدفه الثاني في المباراة، قبل أن يتمكن زميله بيكيه من تسجيل رابع أهداف برشلونة، لتصبح النتيجة 4-1 للفريق الكتالوني.

وقبل نهاية الوقت الأصلي من المباراة بأربع دقائق فقط تمكن الفرنسي عثمان ديمبلي من تسجيل خامس أهداف برشلونة، ليتأهل برشلونة لدور الثمانية، ويودع ليون الفرنسي دوري الأبطال.