القسم الرياضي

انتهت مباراة فريقي بايرن ميونخ الألماني وليفربول الإنجليزي، إلى فوز ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا؛ليتأهل ليفربول لدور ربع النهائي. وبخروج بايرن ميونخ اليوم، ومواطنه شالكه بعد خسارته من مانشستر سيتي، وبروسيا دورتموند الأسبوع الماضي أمام توتنهام هوتسبير، سيقام دور ربع النهائي من بطولة دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 2005-2006 بدون أي فريق ألماني، حين خرج فريقا فيردر بريمن، وبايرن ميونخ، من دور الـ16 من بطولة عام 2006 من فريقي يوفنتوس، وإي سي ميلان على الترتيب، ومن بعدها شهد دور...

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد خروج البايرن.. رقم سلبي لألمانيا في دوري الأبطال للمرة الأولى منذ 13 عاما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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