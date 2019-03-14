حسن العمدة
أحرز ساديو ماني الهدف الثاني له والثالث لفريقه ليفربول فى شباك بايرن ميونخ، من عمر الشوط الثاني، الإيجابي فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب أليانز أرينا فى دور الـ16 ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.
وجاء هدف ليفربول الثالث فى الدقيقة 84 عن طريق ماني عقب تلقيه عرضية رائعة من محمد صلاح ليقفز علي أثرها فيسددها برأسية قوية لتسكن الشباك، علي الفور .
وافتتح ليفربول التهديف فى الدقيقة 26 عن طريق ماني عقب استغلاله خطأ من نوير ويراوغه فيسددها علي الفور لتسكن الشباك .
كانت هذه تفاصيل خبر بصناعة صلاح.. ماني يضيف الثالث لـ ليفربول في شباك بايرن ميونخ.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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