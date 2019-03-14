حسن العمدة
أطاح ليفربول بمنافسه بايرن ميونخ من دوري أبطال أوروبا وفي عقر داره بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب آليانز أرينا، وتأهل إلى دور الـ8.
وافتتح ليفربول التهديف في الدقيقة 26 عن طريق ماني عقب استغلاله خطأ من "نوير"، ليراوغه ويسددها على الفور لتسكن الشباك.
وأدرك بايرن ميونخ هدف التعادل فى الدقيقة 39 عن طريق "ماتيب" مدافع ليفربول بالخطأ فى مرماه.
كانت هذه تفاصيل خبر ملخص وأهداف مباراة ليفربول وبايرن ميونخ في دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.