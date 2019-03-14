اخبار الرياضه

ملخص وأهداف مباراة ليفربول وبايرن ميونخ في دوري الأبطال

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

حسن العمدة
أطاح بمنافسه بايرن ميونخ من وفي عقر داره بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب آليانز أرينا، وتأهل إلى دور الـ8.

وافتتح ليفربول التهديف في الدقيقة 26 عن طريق ماني عقب استغلاله خطأ من "نوير"، ليراوغه ويسددها على الفور لتسكن الشباك.

وأدرك بايرن ميونخ هدف التعادل فى الدقيقة 39 عن طريق "ماتيب" مدافع ليفربول بالخطأ فى مرماه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ملخص وأهداف مباراة ليفربول وبايرن ميونخ في دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا