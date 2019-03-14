محمد صلاح يصنع فى تأهل ليفربول لربع نهائى الأبطال بثلاثية ضد البايرن

اليوم السابع
حسم فريق ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، تأهله للدور ربع النهائى من مسابقة دورى أبطال أوروبا، بعدما حقق فوزا غاليا على مضيفه بايرن ميونخ الألمانى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة المثيرة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب "اليانز آرينا" ضمن منافسات إياب دور الستة عشر.
أحرز السنغالى ساديو مانى هدف التقدم لصالح ليفربول ضد بايرن ميونخ بعد خطأ كبير من الحارس مانويل نوير فى الدقيقة 26 من زمن المباراة
ثم سجل ماتيب لاعب ليفربول هدف التعادل للبايرن ضد الريدز بالخطأ فى...
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