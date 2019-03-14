الاتحاد التونسي يوافق على مشاركة ساسي أمام المقاولون العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم موافقته على مشاركة فرجاني ساسي مع الزمالك أمام المقاولون العرب قبل الانضمام لمعسكر الفريق خلال التوقف الدولي في مارس الجاري.

وقال الاتحاد التونسي في منشور عبر موقعه الرسمي على الانترنت أنه وافق على طلب الزمالك بعد التشاور مع المدير الفني آلان جريس على أن يلتحق فرجاني ساسي بمنتخب بلاده في 21 من الشهر الجاري.

ويلعب الزمالك أمام المقاولون العرب 20 مارس الجاري، بعدما وافق اتحاد الكرة على تأجيل اللقاء لمنح فرصة أمام الفريق للحصول على راحة قبل مواجهة نصر حسين داي في الكونفيدرالية.

ويلعب المنتخب التونسي أمام إسواتيني في 22 مارس الجاري بختام التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا، على أن يلتقي مع الجزائر بعد 4 أيام.