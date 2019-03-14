برشلونة يخطف بطاقة الصعود لدور الـ 8 بخماسية في ليون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

خطف فريق برشلونة بطاقة التأهل لدور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا بفوز كبير على نظيره ليون الفرنسي بخماسية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ 16.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وتقدم برشلونة سريعًا في الدقيقة 17 من ركلة حزاء قبل أن يضيف فيليبي كوتينيو الهدف الثاني بالدقيقة 31 لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الكاتالوني بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني خطف لوكاس توسارت هدفًا مبكرًا بالدقيقة 58 لتقليص النتيجة قبل أن يرد ميسي بهدف ثالث في الدقيقة 78 ثم جيرارد بيكيه في الدقيقة 81 ثم ديمبلي في الدقيقة 87.

وإليكم ملخص المباراة:



مرور 5 دقائق سريعة من عمر الشوط الأول شهدت تصويبة صاروخية من ميسي أخرجها حارس ليون لركلة ركنية نُفذت فأخرجها دفاع ليون خارج منطقة جزائه.

مرور 15 دقيقة شهدت سيطرة من قبل لاعبي برشلونة؛ حيث حصل سواريز على مخالفة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 15 سجلها ميسي ليتقدم لفريقه.

وتوقف اللعب بعد مرور 22 دقيقة من عمر الشوط الأول لإصابة حارس مرمى ليون خلال تصديه لفرصة من كوتينيو لاعب برشلونة.

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وعاد اللعب مرة أخرى في الدقيقة 26 عقب تلقي حارس ليون العلاج داخل ملعب المباراة.

كوتينيو يختتم الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول بتسجيل الهدف الثاني لبرشلونة بعد تمريرة سحرية من سواريز جعلته أمام المرمى الفارغ بعد سيطرة من قبل لاعبيه على مجريات الشوط.

الدقيقة 34: تبديل اضطراري لفريق ليون باستبدال حارسه.

الحكم يحتسب 6 دقائق وقت بدلاً من الضائع بعد مرور 45 دقيقة شهدت سيطرة في أغلب أحداثها من قبل لاعبي برشلونة؛ حيث نجحوا في تسجيل هدفين.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم برشلونة بهدفين نظيفين سجلهما ميسي وكوتينيو.

انطلاق الشوط الثاني من المباراة وانتظروا ملخصًا بأحداثه:

ليون نجح بعد مرور 13 دقيقة من عمر الشوط الثاني ن خطف هدفًا سجله لاعبه لوكاس توسارت من تصويبة من داخل منطقة الجزاء.

ومع مرور الدقيقة 30 من الشوط الثاني أخمد ميسي صحوة لاعبي ليون وسجل الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 78 من عمر المباراة.

ولم تمر سوى 4 دقائق حتى سجل بيكيه الهدف الرابع لبرشلونة ويؤمن فرصة حصوله على بطاقة الصعود لدور الـ 18 ثم أضاف ديمبلي الهدف الخامس في الدقيقة 87.