بالفيديو.. صلاح يقود ليفربول لضرب بايرن بثلاثية ويتأهل لربع نهائي الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد مصطفى:

حقق ليفربول فوزًا كبيرًا على حساب بايرن ميونيخ، في معقله بأليانز أرينا، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ليتأهل للدور ربع النهائي لدوري الأبطال.

وكانت مباراة الذهاب على الأنفيلد انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

أحرز ثلاثية ليفربول ماني "هدفين"، وفان دايك، فيما أحرز هدف بايرن الوحيد ماتيب مدافع الريدز بالخطأ في مرماه.

بايرن يبدأ بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: مانويل نوير - الدفاع: رافينيا - سول - هوميلس - ألابا - الوسط: ألكنتارا - مارتينيز - وسط الهجوم: جنابري - رودريجيز - ريبيري - الهجوم: ليفاندوفسكي

أما ليفربول فيبدأ بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: أليسون - الدفاع: أرنولد - ماتيب - فان دايك - روبرتسون - الوسط: ميلنر - فينالدوم - هيندرسون - الهجوم: صلاح - ماني - فيرمينو

تفاصيل المباراة:

بدأت المباراة بسيطرة على الكرة من بايرن في وسط الملعب، وسط محاولات ضغط عالي من ليفربول.

ودفع كلوب بمحمد صلاح على الجانب الأيسر ليستغل بطء رافينا، على أن يقوم ماني بدور الجناح الأيمن.

وسقط هيندرسون في الدقيقة السادسة بعد التحام في وسط الملعب، ليخرج للعلاج.

وسدد ألكنتارا تصويبة قوية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة العاشرة ولكن علت العارضة.

وطالب لاعبو بايرن بضربة جزاء في الدقيقة العاشرة بعد كرة مشتركة بين ليفاندوفسكي وفان دايك، إلا أن حكم المباراة أمر باستمرار اللعب.

وسقط هيندرسون مجددًا ليخرج ويحل بدلا منه فابينو في الدقيقة 12.

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وفي الدقيقة 26، استغل ماني بطء رافينا ليتسلم الكرة قبله، ويمر من نوير ويضع الكرة في المرمى الخالي ليتقدم الريدز بالهدف الأول.

وفي الدقيقة 39، ومن إحدى الكرات السريعة انطلق جنابري ولعب كرة عرضية، أخطأ ماتيب ليضع الكرة في مرماه مانحا البافاري التعادل.

وكاد ليفاندوفسكي أن يسجل الثاني بعد انفراده بأليسون في كرة مشكوك في وقوع المهاجم البولندي في التسلل، ولكنها حاول المرمى من حارس الريدز، لتطول الكرة وتتحول لضربة مرمى، ليطلق الحكم بعدها صافرة نهاية الشوط الأول، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ومع بداية الشوط الثاني، سدد صلاح كرة قوية في الدقيقة 49 تصدى لها مانويل نوير ليحافظ على التعادل.

ولعب جنابري كرة عرضية خطيرة في الدقيقة 60، لم يلحق بها ليفاندوفسكي، لتمر من أمام المرمى دون متابع.

ودفع كوفاتش بعدها بكومان بدلا من ريبيري في أول تبدلات العملاق الألماني.

وفي الدقيقة 69، لعب ميلنر ركنية، ارتقى لها فان دايك ليضعها رأسية قوية في مرمى نوير.

دفع كوفاتش، بجورتسيكا بدلا من مارتينيز.

وكاد صلاح أن يضيف الهدف الثاني بعد مرور رائع من رافينا لولا تدخل جورتسيكا البديل في اللحظة الأخيرة.

وأجرى بايرن تبديلا أخيرا بنزول ريناتو سانشيز بدلا من رودريجيز.

وأحرز ماني ثالث أهداف ليفربول، في الدقيقة 84، بعد عرضية رائعة من محمد صلاح.

واستمرت الدقائق الأخيرة دون تغيير في النتيجة ليطلق الحكم صافرة النهاية ويتأهل الريدز لربع نهائي الأبطال.