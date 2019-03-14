فرضت الفرق الإنجليزية هيمنتها على دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما أصبح ليفربول رابع فريق إنجليزي يتأهل إلى هذا الدور، عقب فوزه الثمين والمستحق 3-1 على مضيفه بايرن ميونخ الألماني اليوم الأربعاء في إياب دور الستة عشر للمسابقة القارية.
وكان لقاء الذهاب، الذي جرى على ملعب آنفيلد الشهر الماضي، انتهى بالتعادل السلبي، ليواصل ليفربول مسيرته في المسابقة التي توج بها خمس مرات كان آخرها عام 2005.
كانت هذه تفاصيل خبر أبطال أوروبا: ليفربول يقسو على بايرن بثلاثية في عقر داره ويصعد لدور الثمانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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