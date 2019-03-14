رئيس سموحة يكشف أخر المستجدات بشأن مفاوضات الأهلي مع أبو جبل

أوضح محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة، حقيقة وجود مفاوضات مع الأهلى بشأن انتقال محمد أبوجبل حارس مرمى الفريق السكندرى فى الصيف القادم.
وكتب فرج عامر عبر حسابه على “فيس بوك”: “لم يحدث أننا ادعينا أنه توجد مفاوضات بين الأهلى وسموحة بخصوص محمد أبوجبل نهائيًا”.
وأضاف:” أبوجبل مرتبط بعقد مع سموحة ينتهى الموسم القادم، نتمنى الهدوء وعدم إثارة مثل هذه الموضوعات حتى لا يفقد الحارس تركيزه”.
وخرج أبو جبل بتصريحات يؤكد فيها أنه كانت هناك مفاوضات رسمية من الأهلي والزمالك خلال الفترة الماضية وفي يناير الماضي تحديدًا، ورفض فرج عامر رئيس نادي سموحة رحيلي.
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