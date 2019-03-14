شاهد.. برشلونة يكتسح ليون بخماسية ويتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال

تأهل برشلونة إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد اكتساحه لضيفه ليون الفرنسي بخمسة أهداف مقابل هدف، في الللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الأربعاء على ستاد كامب نو، في إياب دور الــ16 من البطولة ذاتها.

وسجل أهداف برشلونة كلًا من ليونيل ميسي وفيليبي كوتينيو وجيرارد بيكيه وعثمان ديمبلي في الدقائق 17، 31، 78،81،86 على الترتيب.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

بدأت المباراة بسيطرة واضحة لصالح برشلونة على منطقة وسط الملعب، إلى أن احتسب حكم

المباراة ركلة جزاء في الدقيقة 16 لصالح برشلونة بعد عرقلة لويس سواريز من جانب مدافع ليون، نفذها ليونيل ميسي في منتصف المرمي معلنًا الهدف الأول في المباراة .

حاول لاعبو ليون إدراك التعادل وكاد أن يسجل ديباي مهاجم الفريق بعد هجمة مرتدة سريعة للفريق الفرنسي لكنه سددها أعلى العارضة ليهدر فرصة هدف على فريقه.

وفي الدقيقة 31 اخترق لويس سواريز مدافعي ليون ثم مرر الكرة إلى

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زميله فيليبي كوتينيو في وضعية رائعة لم يتوان في إيداعها في المرمي بسهولة، لينتهي الشوط الأول بعد انتهاء الوقت الأصلي بتقدم برشلونة بثنائية نظيفة.

ومع بداية الشوط الثاني في الدقيقة 47 واصل برشلونة خطورته وكاد أن يضاعف النتيجة بعد انطلاقه آرثر من منتصف الملعب إلى منطقة الجزاء ليمررها إلى ليونيل ميسي الذي بدوره سددها بمهاراة من أعلى حارس مرمي ليون لكن فرناندو ماركال انقذ الكرة من على خط المرمي ومنع هدف ثالث لبرشلونة.

وفي الدقيقة 58 قلص ليون النتيجة واستطاع أن يسجل الهدف الاول عن طريق لاعبه لوكاس توسارت بعد تسديدة قوية لم يستطع تير شتيجن من التصدي لها.

شاهد أهداف المباراة :