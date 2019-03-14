شاهد.. برشلونة يسجل الهدف الرابع أمام ليون بدوري الأبطال

تمكن برشلونة من تسجيل الهدف الرابع امام ليون، في اللقاء الذي يقام بينهما على ستاد كامب نو ضمن بينهما على ستاد كامب نو ضمنمنافسات إياب دور الــ16 بدوري أبطال أوروبا. وسجل جيرارد بيكيه الهدف الرابع في الدقيقة 81. شاهد الهدف الرابع :

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