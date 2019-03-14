شاهد.. بقيادة محمد صلاح .. ليفربول يتأهل بإستحقاق إلى دور الثمانية على حساب البايرن

تأهل ليفربول بقيادة محمد صلاح إلى دور الثمانية من دوري أبطال اوروبا بعد الفوز على بايرن ميونخ الألماني، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب أليانز أرينا في إياب دور الـ 16 من البطولة.

وكان لقاء الذهاب في الآنفيلد انتهى بالتعادل السلبي بدون اهداف، قبل أن يعبر ليفربول بثلاثية في أليانز أرينا.

بدأت المباراة بهدوء وحذر بالغ من الطرفين، حيث لم يصل أي من الفريقين إلى المرمى طوال الـ 20 دقيقة الاولى لينحصر اللعب في وسط الملعب، بإستثناء محاولة من ليفاندوفسكي لإستغلال كرة طولية من أجل الحصول على ركلة جزاء ولكن الحكم أشار بإستئناف اللعب.

وفي الدقيقة 25 قام فيرمينو بتسديد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم بقليل في أولى هجمات ليفربول.

ومن كرة امامية من فيرجيل فان دايك، خرج نوير من مرماه بشكل

خاطيء، ليستغل السنغالي ساديو ماني الخطأ ويسدد الكرة في المرمى الخالي معلناً عن الهدف الاول في الدقيقة 26.

وبعد الهدف استحوذ ليفربول على مجريات اللعب بشكل واضح، ولكن دون أن تتاح له فرص تهديفية خطيرة.

ومن كرة سريعة من الجهة اليمنى ارسل سيرج جنابري، كرة عرضية فشل دفاع ليفربول في إبعادها ليسجل ماتيب بالخطأ في مرماه معلناً عن هدف التعادل للفريق البافاري في الدقيقة 39.

وانحصر اللعب بوسط الملعب بعد هدف التعادل، وظهر الفريق البافاري بشكل أفضل من ليفربول خلال الدقائق الاخيرة من الشوط الاول

ومع بداية الشوط الثاني حاول فريق بايرن ميونخ الضغط من أجل احراز هدف ثان.

ومن هجمة مرتدة سريعة كاد محمد صلاح يحرز هدف ليفربول الثاني، بعد تسديدة قوية

ولكن نوير تمكن من إبعادها عن المرمى.

وفي الدقيقة 61 ارسل جنابري عرضية أرضية خطيرة، احتاجت إلى لمسة بسيطة لتدخل إلى المرمى ولكن تمر من أمام لاعبي الفريق البافاري لتمر بسلام على مرمى ليفربول.

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ومن ركلة ركنية في الدقيقة 69، ارتقى الهولندي فيرجيل فان دايك فوق دفاع البايرن، ليضعها في أسفل يمين المرمى ليعجز نوير عن التصدي للكرة.

ونال الهدف الثاني من معنويات لاعبي بايرن ميونخ مع صعوبة التعويض، ليسيطر ليفربول على المباراة بشكل أكبر.

وقاد محمد صلاح هجمة مرتدة سريعة ومر بشكل رائع من دفاع البايرن إلا أن الدفاع يتمكن من إيقافه اثناء تسديد الكرة ليمنع اللاعب المصري من تسجيل ثالث الاهداف.

وواصل فريق ليفربول إستغلاله للمساحات في دفاعات البايرن مع إندفاعه الهجومي، وسدد فيرمينو كرة قوية ولكن جاءت في منتصف المرمى.

واستمر محمد صلاح في محاولاته الهجومية، ليرسل كرة عرضية رائعة إلى ساديو ماني الذي وضعها برأسية في المرمى مسجلاً الهدف الثالث في الدقيقة 84 ليقتل أحلام الفريق البافاري تمامًا.

وسيتعرف فريق ليفربول على منافسه في دور الثمانية، بعد إجراء القرعة المقررة يوم الجمعة المقبل.

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