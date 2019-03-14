شاهد.. برشلونة يسجل الهدف الثالث أمام ليون بدوري الأبطال

عزز برشلونة تقدمه على ليون بهدف ثالث لتصبح النتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف، في المباراة التي تجمعهما على ستاد الكامب نو، ضمن منافسات إياب التي تجمعهما على ستاد الكامب نو، ضمن منافسات إيابدور الــ16 بدوري أبطال أوروبا. وسجل ليونيل ميسي الهدف الثالث لصالح برشلونة في الدقيقة 78 من عمر المباراة. شاهد الهدف الثالث :

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