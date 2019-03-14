ليلة إنهيار بايرن ميونيخ.. ماني يسجل الهدف الثالث بصناعة محمد صلاح

تقدم ليفربول على نظيره بايرن ميونيخ، بالهدف الثالث، في المباراة الجارية حاليًا على ملعب "أليانز

أرينا" ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

سجل ساديو ماني هدف ليفربول الثالث، في الدقيقة 84، بعد عرضية "بالمقاس" من محمد صلاح، ضربها ماني رأسية في شباك بايرن ميونيخ.

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