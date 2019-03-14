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ليلة إنهيار بايرن ميونيخ.. ماني يسجل الهدف الثالث بصناعة محمد صلاح

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تقدم على نظيره بايرن ميونيخ، بالهدف الثالث، في المباراة الجارية حاليًا على ملعب "أليانز

أرينا" ضمن إياب دور الـ16 من .

سجل ساديو ماني هدف ليفربول الثالث، في الدقيقة 84، بعد عرضية "بالمقاس" من محمد صلاح، ضربها ماني رأسية في شباك بايرن ميونيخ.

شاهد الهدف..

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