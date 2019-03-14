شاهد..فان دايك يضرب حصون بايرن ميونيخ بالهدف الثاني

تقدم ليفربول على نظيره بايرن ميونيخ، بالهدف الثاني، في المباراة الجارية حاليًا على ملعب "أليانز أرينا" ضمن

إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

سجل فيرجيل فان دايك في الدقيقة 69، بعد عرضية ولا أروع من جيمس ميلنر، ليضربها فان دايك برأسية قوية في شباك نوير حارس مرمى الفريق البافاري.

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