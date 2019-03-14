شاهد.. ليون يقلص الفارق ويسجل أول أهدافه أمام برشلونة بدوري الأبطال

قلص فريق ليون النتيجة أمام برشلونة وسجل أولي أهدافه لتصبح النتيجة هدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي يقام بينهما حاليًا، ضمن منافسات إياب دور اللقاء الذي يقام بينهما حاليًا، ضمن منافسات إياب دورالــ16 من دوري أبطال أوروبا وسجل لوكاس توسارت الهدف الأول لفريق ليون في الدقيقة 58 من أحداث الشوط الثاني. شاهد الهدف :

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